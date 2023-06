Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

La última noche le tocó el turno a Miguel y Loli. Miguel es de Talavera de la Reina y explica que busca un amor que sea para toda la vida. También le gusta mucho viajar ye spera encontrar una mujer a la que también le guste recorrer el mundo. Además, es católico practicante: va a misa, canta, se confiesa y comulga. Loli, por su parte, viene de Barcelona. Cuando Miguel se ha levantado para saludarle se ha quedado un poco despagada porque, al parecer, no era lo que esperaba encontrarse.

Ya sentados en la mesa y disfrutando de la velada romántica, Loli ha dicho que le gusta montar en moto, ir a la playa y nadar. De hecho, asegura que durante su juventud fue nadadora profesional, y que por eso continúa nadando bastante todavía. En cuanto a Miguel, ha contado que se cuida un montón porque hace ejercicio una hora y media todos los días en el gimnasio y que, además, sigue una buena alimentación: "Mi zumo de naranja por las mañanas y mis galletas de horno", explica.

Miguel no se ha casado nunca, y Loli ha pensado que si nunca ha tenido pareja por algo sería. No obstante, él ha confesado que es muy romántico y cariñoso, y que ha llegado a hacer llorar a algunas chicas con poesías. Por otra parte, quiere ser padre, pero tiene claro que para conseguirlo a estas alturas tiene que correr mucho. Actualmente trabaja en una gasolinera porque está muy cerca de su casa, del gimnasio en el que entrena, y de la iglesia en la que reza, comulga y se confiesa.

El de Talavera de la Reina ha compartido con Loli que es "una persona muy viajera, muy viva y muy extrovertida" y que por eso duda de que alguna mujer sea capaz de aguantar el ritmo de vida que lleva. Cuando estaba solo ante las cámaras, ha confesado que no se ve saliendo con Loli: "Como amiga sí, pero nada más. No le quiero engañar y hacer daño. No quiero decirle que quiero volver a quedar con ella para dar un revolcón una noche y darle puerta luego. No soy de esas personas. Busco algo más real y bonito", explica.

Cuando estaban jugando en un cuarto a explotar globos con el pecho, se han chocado bruscamente. Él pensaba que le podría haber hecho y por eso se ha interesado por si se encontraba bien, a lo que ella le ha respondido que sí. De manera bastante impulsiva, Miguel le ha espetado a Loli: "Tienes buenos globos, tía. Esos globos que tienes son guapos, ya te digo".

Cuando han tenido que decidir si salían juntos o no del programa, ambos han respondido con una negativa. Ella ha se ha justificado con que, pese a que Miguel le había caído bien y que lo había pasado genial en la cita, necesitaba sentir más cosas para querer continuar conociendo a alguien. Él, en cambio, ha considerado que era demasiado inquieto para Loli: "No tendría una segunda cita con Loli porque soy una persona muy explosiva, muy viajera y muy divertida, y posiblemente ella no podría seguirme el ritmo", lamenta.