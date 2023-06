Alma Bollo ya está en España después de ser expulsada por la audiencia de 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo visitó anoche el plató de 'Tierra de Nadie' y protagonizó una fuerte discusión con Isa Pantoja, que afeó el comportamiento que tanto ella como su hermano Manuel han tenido con Asraf en la isla.

Isa se dirigió a su prima en un tono conciliador pero no ocultó su malestar por lo ocurrido en las últimas semanas: "Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes que no he entendido y que no me gustan". "Las imágenes no mienten. ¿Asraf te ha insultado por detrás y te ha chillado a la cara, como tú has hecho con él?", le preguntó a Alma, que respondió con un "sí" rotundo.

"Esas imágenes vienen porque él me dice que yo he vendido a mi familia en un 'Deluxe' (...) tú no estás allí, entonces no lo puedes saber", le espetó la exconcursante a la hija de Isabel Pantoja. Además, acusó a su novio de ser él quien ha "metido" a la familia en el concurso: "Desde el minuto uno". "No es así", replicaba Isa mientras el tono de la conversación iba en aumento.

Mira que no me gusta alma pero tiene toda la razón asraf es un falso y lo mismo isa #TierraDeNadie15 pic.twitter.com/xZh4P1XmDc — ALIZON 🇪🇦 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) 13 de junio de 2023

Después de que Alma se pusiera a la defensiva y perdiera las formas con su prima, Carlos Sobera intervino para intentar calmar los ánimos. "Te noto superenfadada", le dijo a la hermana de Manuel Cortés. Sin embargo, Isa la calificó con otro adjetivo: "No, demasiada soberbia, porque vamos".

"¡No, soberbia no, cansada!", le gritó Alma a una Isa que le recomendaba rebajar el tono: "Con la humildad se va a muchos sitios". "Humildad la tienes que demostrar tú y tu novio", señaló la exconcursante.