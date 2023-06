Raquel y Juan se han conocido en First Dates. Ella es una joven de 23 años que se dedica al mundo de la moda y la publicidad, mientras él, cinco años mayor que ella, es nutricionista y muy exigente con su dieta. Ambos ha acudido al restaurante del amor con la intención de encontrar a alguien con quien compartir buenos momentos y, quién sabe, quizás también una bonita y duradera relación.

Juan busca a una chica inteligente y divertida que comparta con él la pasión por el deporte y la alimentación, y quiere una relación seria. Se considera un tipo extrovertido, pero tiene una norma con su comida: sigue la dieta paleo, que consiste en eliminar los azúcares, las harinas y los refinados de su alimentación.

Raquel, por su parte, solamente quiere conocer a un chico normal. Es de Galicia pero estudia, trabaja y entrena en Madrid desde que tiene 18 años. Su estilo de vida es similar al de Juan, pues el fitness y la nutrición forman parte de su día a día, sin embargo a simple vista él no le ha gustado mucho: "No es mi prototipo de chico, pero no es lo peor que han visto mis ojos", se ha sincerado.

Estilos de vida opuestos

Durante la cita, la nutrición ha sido uno de los temas más recurrentes. Juan le ha explicado a Raquel que su dieta se basa en el ayuno intermitente y la dieta paleo, algo que a ella le ha parecido interesante. Ella le ha contado que incluye en sus desayunos batidos de proteínas, algo que a Juan no le ha gustado, considera que es mejor comer jamón serrano, que tiene más proteínas.

Juan también ha confesado a su cita que no se ducha con jabón todos los días porque considera que no es bueno para la piel, algo que Raquel no ha compartido.

En el momento de jugar al "rasca del amor" un juego de preguntas del programa, el tema sexual ha salido a relucir. "Yo no estoy pensando todo el día en sexo. Yo no me masturbo, solo hago sexo real, cuando se da se da y si no hay sequía, se pasa y punto", ha confesado Juan.

La decisión final

En el momento de la decisión final, Raquel ha dicho que sí que le gustaría tener una segunda cita con Juan, pues a pesar de sus diferencias tienen en común la pasión por la nutrición y el deporte. Sin embargo, Juan no ha sentido lo mismo, no ha querido repetir con Raquel porque no ha sentido que fuese su prototpio.