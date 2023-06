Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Este miércoles el programa ha juntado a Eloy (44 años) y Mercedes (40). El soltero ha comentado que se cuida mucho: "Miro mucho que las uñas las tenga siempre bien, estar afeitado, me depilo, llevo los zapatos siempre impecables, la camisa planchada, me gusta estar en condiciones".

Cuando la comensal ha visto a su cita, se ha llevado una decepción y ha explicado que no le ha gustado: "No me llama mucho la atención, no me gusta. Lo que no me llama la atención es que no tenga pelo. No me gustan los hombres así, calvos".

Mercedes no ha parado de repetir que no le atrae físicamente y no ha dudado en hacérselo saber a Eloy: "Tú eres muy agradable pero no me atraes físicamente, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos, la verdad. Perdón por la expresión". El soltero le ha respondido diciéndole que a él tampoco le gusta: "No te preocupes. A mí me gustan delgadas. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos".

La comensal le ha comentado que no quiere seguir conociéndole y que se siente incómoda con él, a lo que él no ha dudado en contestarle que él tampoco se siente cómodo: "Lo único que transmite es mal rollo. No quiero pasar un minuto más con una persona que tenga mal rollo".

Tras saber la opinión de la soltera, Eloy se ha levantado de la mesa y ha abandonado a su cita: "Vámonos porque no vamos a hacer nada, no vamos a cenar ni hablar, es preferible que nos vayamos y se acabe la cena (…) No la soporto. No soporto su mala educación, me he dado cuenta que es muy maleducada y no lo soporto".

El soltero ha criticado la actitud de Mercedes: "Creo que ella mira demasiado el físico de las personas cuando ella no se ha visto a sí misma. No es tampoco una belleza y tiene que ser más comprensiva y más abierta a tener relaciones con cualquier persona, sobre todo hablando".