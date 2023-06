La ex de Mediaset Alba Carrillo ha explotado contra la cadena. La hasta hace poco colaboradora de la cadena ha aprovechado su canal en Twitch para no dejar títere con cabeza y no ha tenido reparos en disparar contra uno de los programas estrella que Telecinco todavía no ha estrenado. Carrillo, que siempre se ha carectirizado por no tener reparos en decir lo que piensa, ha reventado quién será el ganador del reality "Vaya vacaciones" que la cadena (su casa hasta hace poco) estrenará en pocos días y en el que participará Jorge Pérez, ex compañero suyo y con quien tuvo una relación.

Alba Carrillo no ha tenido reparos en insinuar que será el Guardia Civil quien gane el reality y ha advertido a la cadena que si no quieren que se produzcan filtraciones que cuiden a sus trabajadores. "Me da la impresión que va a ganar Jorge Pérez y Cristina Porta, con quien ya se llevaba muy bien en otro reality", ha sentenciado. Desde su propio set, Carrillo ha arremetido sin piedad contra la cadena: "Spoiler...Os lo digo porque también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca... Lo que psa es que como pagáis mal pues nadie os es fiel... Porque si hay poco y hay poco para todos pues vale... pero cuando (los trabajadores) ven que solo hay dinero para uno y para otros no pues la gente se cabrea... normal, yo también".

"La cadena está fatal, se están yendo todos los anunciantes"

Tras reventar en apenas dos minutos el reality de verano de Telecinco, Carrillo ha reconocido que apenas 15 días antes de su salida de la cadena recibió una llamada de sus responsables reconociéndoles que la "cadena estaba fatal y que se estaban yendo los anunciantes". Según la colaboradora, le pidieron que "remara a favor".

Presiones desde Mediaset

Por último, Alba Carrillo ha reconocido presiones por parte de Mediaset para que no diera a conocer el ganador del reality. "Me han llamado para decirme que por favor no dijera que Jorge ha ganado 'Vaya vacaciones' porque hay mucha gente que ha trabajado en ese programa y te estás jugando su pan".