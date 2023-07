Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Dos de los últimos comensales de First Dates han sido Miguel y Nerea. El sevillano de 25 años ha entrado por la puerta grande, y totalmente desvergonzado ha expresado sus gustos desde el minuto uno, comunicando que lo que busca cumplir todas sus fantasias sexuales con una mujer muy activa en la cama y quien le guste probar posturas nuevas.

Ella, por su parte, viene desde Castellón y tiene 21 años, y tampoco ha tardado en hablar sobre su forma de ser, en concreto de que suele actuar de una manera bastante impulsiva: "Suelo hacer muchísimas cosas sin pensar. Fui mamá sin querer porque no me lo creía y al final dio la casualidad de que estaba embarazada", ha contado.

Miguel continúa hablando de sexo, y se define como una persona que tienen mucho en común con el protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey': "No soy igual de guapo que él, pero me gustan los mismos gustos que a él en la cama", ha asegurado.

Es más, el de Sevilla no ha dudado ni por un momento en ser muy explícito diciendo que en lo que más se fija en una mujer es en su culo: "Me gusta que sea una guarrilla en el tema sexual. Me gusta empotrar, no que me lo hagan a mí", ha relatado.

Nerea le ha gustado físicamente a Miguel a primera vista porque la ha "visto potente" y cree que le va "a poner más caliente que un tobogán en verano", se ha adelantado el joven. Además, Nerea también se ha sentido atraída por él desde el primcipio: "Tiene todas las cualidades que busco", ha expresado.

A primera vista, parece que los dos han conectado mucho en el plano sexual, y es que Nerea ha confesado que uno de sus mayores fetiches es que le aten a la cama, algo que a Miguel le ha encantado: "No me he encontrado con ninguna chica que me lo pida, pero me gusta y hay que hacerlo", ha contestado excitado.

De este modo, y tal y como era de esperar conforme se ha desarrollado la velada, los dos jóvenes han decidido salir literalmente de la mano de First Dates para seguir conociéndose fuera del programa.