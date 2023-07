Pablo y Dimitri se han conocido en el restaurante de First Dates. Pablo es un enamorado del maquillaje, tanto que se dedica a ello y asegura que salir de casa sin maquillar es como ir desnudo para él.

Dimitri es su cita de la noche, apasionado de su trabajo y además, también se maquilla. Ambos viven en Madrid, aunque Pablo acaba de llegar de Murcia. Apenas lleva unos meses en la ciudad, pero le parece "una locura". "Con que no me digan maricón cincuenta veces cuando salgo a la calle, me vale", le ha contado a Dimitri cuando éste le ha explicado que en la capital "la gente no te mira por la calle". "A Murcia no vuelvo ni loco", añadía Pablo.

A Pablo no le ha ido demasiado bien en el amor, pero tampoco mal. Ha tenido varias relaciones pero nignuna de ellas le ha durado más de tres meses. Dice que no le importa demasiado el físico, sino el alma, "conectar".

Y lo han hecho. Ambos están de acuerdo en temas como la música o su amor por el maquillaje. A Dimitri, además, Pablo le ha dado la imrpesión de ser una persona que se acepta a sí misma, sin demasiados complejos, algo que ha envidiado: "Me da mucha envidia porque yo, aunque pueda parecer que me acepto mucho, en realidad no".

Cuando Dimitri se ha interesado por el tema sexual, Pablo le ha contado que se acuesta con los mismos que en Murcia porque le están empezando a dar asco los penes, "he visto tantísimoa por Grindr...". En ese momento, Dimitri ha respondido: "Pues cuidado con la falofobia, el miedo a los penes, hay mucha gente que la tiene". A lo que Pablo ha respondido llevándose las manos a la cara: "¡Soy falofóbico!".

Decisión final

Pese a haber pasado una cita de lo más distendida, entre Pablo y Dimitri no ha surgido el amor. Ambos han decidido que pueden ser amigos y pasarlo genial, pero no se gustaban como algo más.