El actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su tour por los medios de cara a las elecciones generales que tendrán lugar la próxima semana. Y esta vez no ha acudido a ninguna radio o televisión, sino que se ha atrevido con el exitoso podcast 'La Pija y la Quinqui'.

El formato conducido por Carlos Pegues y María de los Ángeles Maturana, se ha hecho viral en apenas unas horas por la entrevista que ambos han realizado en clave de humor al líder del PSOE. De hecho, lejos de mantener un perfil bajo o esquivar sus comentarios, Sánchez se ha metido de lleno en la dinámica de bromas que ambos jóvenes mantienen con todos sus invitados.

En un momento dado, ha salido a colación el tema de las series, y aunque el Presidente ha negado que tenga tiempo para ver muchos de ellas, sí ha reconocido haber visto algún capítulo de 'Paquitas Salas'. Carlos y María, fans declarados de la serie de Los Javis, le han preguntado qué le parecía la ficción. Y aunque él no ha respondido, sí ha prometido, a modo de broma que "si ganos las elecciones, haré que vuelva 'Paquita Salas'".

Pero sus comentarios sobre el mundo de la televisión no han quedado ahí. El político también se ha confesado como fan de Javier Bardem y Jorge Javier Vázquez, a quien considera "un tipo estupendo, muy inteligente y con mucho criterio". Posteriormente le ha deseado lo mejor y que espera que vuelva pronto a la televisión.

Respecto a su histórica llamada a 'Sálvame', el presidente asegura que no sabía que estaba en directo cuando le llamó: "Hago la llamada, que era por lo del toro de la Vega y de repente mi mujer me llama, que estaba trabajando en su oficina y me dice: '¿Qué has hecho? Tienes a todo el mundo revolucionado, llaman personas para hablar conmigo, que estaban de acuerdo con Pedro Sánchez y que les había parecido bien que yo apareciese en 'Sálvame'", ha explicado.