Pedro Sánchez ha cerrado su gira de entrevistas con motivo de la campaña electoral visitando a Julia Otero. El presidente del Gobierno ha vuelto un llamativo momento después de que la locutora de Onda Cero le preguntó sobre los pactos que había realizado el PP con EH Bildu para repartirse las presidencias de las comisiones municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz.

"Pero, ¿qué me dices? ¡Paren las rotativas! ¡No puede ser! ¿El Partido Popular pactando con EH Bildu? Eso no puede ser, Julia", aseguró Sánchez con cierto tono irónico después de que Otero le contase la noticia.

Después de un segundo de silencio algo incomodo, el líder y candidato de los socialistas se preguntó por qué estos acuerdos entre PP y EH Bildu no están abriendo los informativos, soltando una carcajada cuando Julia Otero le contestó levantando las manos en señal de desconocer la respuesta: "Deduzco que lo sabe y que se habrá quedado sorprendido".

"Bueno, es que el grado hipocresía del Partido Popular es tal... Si no fuera por las terminales mediáticas que tiene y por el poder económico que hay detrás del PP, de verdad... Si es que no han hecho oposición política. Como no la hace, ¿a qué va? Pues al 'sanchismo', y luego se le ven las cosas. Se le ve que, efectivamente, hay una contradicción, que es que, en el día que se cierra la campaña electoral de las elecciones generales, llegan un acuerdo con EH Bildu. En fin... Yo espero que esto abra los telediarios de todas las televisiones privadas de España porque es tan grave...", continuó Sánchez.

Cabe recordad que, a lo largo de la campaña electoral, uno de los pilares de la campaña de partidos como PP y Vox ha sido los pactos parlamentarios de PSOE y EH Bildu para aprobar algunas iniciativas como los Presupuestos Generales del Estado y leyes como las del 'Sí es sí', Memoria democrática y Vivienda, entre otras como el aumento de las pensiones, pero no siempre ha sido así.

De hecho, en el debate a 3 de RTVE, Santiago Abascal aseguró que la formación abertzale apoyó al Gobierno de coalicción de PSOE y Unidas Podemos en la aprobación de la reforma laboral, afirmación falsa, ya que EH Bildu votó en contra junto PP, Vox, ERC, PNV, Junts, CUP, BNG y UPN (en contra de lo que decidió su dirección).