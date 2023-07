Ana Rosa Quintana se ha despedido este martes de los espectadores de 'El programa de Ana Rosa'. La periodista, que pone fin al magacín matinal para emprender un nuevo proyecto en las tardes de Telecinco, no ha podido evitar emocionarse en los últimos minutos del espacio que ha capitaneado durante los últimos 19 años. "Yo misma he renacido durante este programa y siempre espero que renacer te haga más fuerte", ha admitido al borde de las lágrimas.

Pero además, antes de su adiós definitivo, Joaquín Prat también ha querido dedicarle un emotivo mensaje a su compañera y amiga. "Ha sido la etapa más importante de mi vida, profesional y personal, porque ha coincidido todo", comentaba la periodista antes de ser sorprendida por las cariñosas palabras del copresentador.

Prat, que en septiembre se pondrá al frente de 'Vamos a ver', la nueva apuesta informativa de Telecinco para sus mañanas, se ha referido de esta forma a Ana Rosa: "Nunca te he visto perder los papeles. Nunca te he visto, en los 14 años que llevo aquí, perder los nervios. Nunca te he visto decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo".

"Hay una cosa que he aprendido de ti, que pones en práctica y dices mucho. Si brillan aquellos que te rodean, siempre algún rayito de luz acaba tocándote a ti. Haces equipo, has hecho un equipo formidable de gente. Nos arropas a todos mucho. Siempre pendiente, no solo en lo profesional, sino que has creado una gran familia", ha continuado diciendo el periodista: "Solo te puedo decir gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti".

"En lo más estrictamente personal, tengo una gran amiga que es, casi podría decir, una hermana mayor", ha finalizado ante una Ana Rosa visiblemente emocionada. "Estoy agradecida con todo el mundo. Si hay un trabajo que exista que es un trabajo en equipo, es el de la tele. Para que los programas funcionen, creo que nos tenemos que querer", ha admitido la presentadora.