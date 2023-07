Paula Vázquez regresa a la televisión para conducir el nuevo programa de TVE en el prime time. Casi 16 años después y tras conducir 'Celebrity Bake Off', la presentadora se pone al frente de 'El Puente de las mentiras', un concurso en el que cuatro famosos tendrán que cruzar un camino cuyas opciones se transforman en 'baldosas' proyectadas en una pantalla en el suelo. En el día de su estreno, YOTELE habla con Paula Vázquez sobre el nuevo concurso de La 1, entre otros asuntos.

No solo vuelves a TVE, sino que también a la televisión en abierto con 'El Puente de las mentiras'. Me imagino que había ganas de volver, ¿no?

En este momento, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Cuando me llamaron y me dijeron el formato que era, además producido por BoxFish, con los que ya había hecho 'Celebrity Bake Off', me gustó mucho. Además, también me gustó la apuesta que está haciendo TVE.

No trabajabas con TVE desde la temporada 2006/2007, en la que presentaste la gala del 50º aniversario y 'Misión Eurovisión'. ¿Ha sido tu regreso a la cadena en la que debutaste en televisión?

Muy chulo, la verdad. Hombre, supongo que no tiene nada que ver con lo que yo conocía porque la gente ha cambiado toda. No me he encontrado con las mismas caras, pero, de momento, muy agradable. Vuelvo a TVE que creo que está haciendo una estrategia muy acertada estrenando tanto formatos en verano y apostando por cosas del presente con caras del pasado. A mí me gusta mucho la innovación y la valentía y me parece que está siendo más valiente que nunca.

¿Tardaste mucho en decir que sí, que aceptabas?

No. Vi el formato y, conociendo al equipo, me gustó mucho la idea. Vamos a ver. Vamos a hacer un programa de verano a ver qué pasa.

Además, supose tu regreso a los concursos de pregunta, género que hacía un tiempo que no presentabas.

La verdad es que sí. Porque me gustan los tiempos y lo que genera. Siempre me han gustado los concursos. Me parece que se genera una tensión que me gusta llevarla en pantalla. Es muy diferente a hacer un directo, por ejemplo. Además, hay pocas mujeres en este tipo de formatos. Es verdad que también tenemos que darle un cambio a eso.

"Hay pocas mujeres en este tipo de formatos. Es verdad que también tenemos que darle un cambio a eso"

Centrándonos en el programa, ¿qué crees que hace diferente a 'El puente de las mentiras' respecto a los concursos que vemos en la actualidad en la televisión de nuestro país?

A mí me parece un formato muy innovador, primero, por la puesta en escena. Tenemos un sistema que se proyecta en el suelo y todo el juego sucede ahí. Los concursantes tienen que atravesar un puente lleno de verdades y mentiras, intentando pisar solo las opciones verdaderas para acumular dinero para un ONG. Por cada mentira que pisen, se reduce el premio que llevaban acumulado a la mitad hasta entonces. En cada ronda, hay 22 verdades y 10 mentiras. Lo que más me gusta de 'El puente de las mentiras' es que vamos a conocer a los famosos de verdad porque ahí hemos descubrierto de lo que verdad son expertos. Por ejemplo, un deportista que sabe mucho de televisión o una actriz que tiene un conocimiento de ciencia brutal. Además, ellos tienen que hacer equipo para llevarse el bote que hay en juego en un puente final. Tiene que haber muy buena química, si no no llegan, y lo están consiguiendo. Hay momento muy chulos. Además, me gustaría remarcar que es muy fácil seguirlo desde casa porque, al final, son cosas cotidianas que todos conocemos y hablamos. El programa no es nada sesudo, sino divertido. Cuando empieza va todo muy rápido.

¿Un buen concurso es aquel en el que el espectador juega en su casa al igual que un concursante en plató?

Realmente, sí. En 'El puente de las mentiras', a lo mejor, en la categoría de música deben buscar las canciones que contiene una canción que, seguramente, todos conocemos. Otras veces son personajes y tienen que descubrir los que son familiares. En este caso, creo que para la gente de casa va a ser muy fácil seguirlo.

¿Los famosos van a sorprender mucho?

Van a ver sorpresas. Hay algunos que incluso no se han presentado a un concurso nunca. Tenemos famosos que participan habitualmente en televisión y otros que van a ser la primera vez y mola porque yo creo que son más naturales. Se muestra más como ellos son. Hay deportistas, presentadores, actores... Hay de todo.

"'El Puente de las mentiras' no es nada sesudo, sino divertido"

Ahora estamos en época estival, pero seguramente tendrán que llegar nuevos formatos con el comienzo de temporada. ¿Te ves quedándote en TVE y convirtiéndote en una de sus rostros?

En cualquier formato no. Yo elijo los formato en los que estoy segura de que puedo defenderlos. A mí me encantaría que 'El puente de las mentiras' pudiese continuar y hacer alguna versión con anónimos. Sería fabuloso. De hecho, el formato original británico comenzó con una versión de anónimos y, ahora, han hecho una versión con celebritys. Si el programa gusta, yo estaría encantada de continuar. Y en TVE, también. Si me ofrecen algo con lo que yo me sienta representada y soy capaz de defender, yo estaría encantada.

¿Ves que el formato pueda tener una tira diaria como tiene en BBC?

Yo creo que lo podría soportar porque es un formato muy ágil y fresco. A diferencia de la BBC, nuestra versión tendrá un plató con mucha luz, brillo y colores. A mí me resultaría agradable una tira diaria, pero también se puede sostener perfectamente como programa semanal.

"Estaría encantada de continuar con 'El puente de las mentiras'. Y en TVE, también. Si me ofrecen algo con lo que yo me sienta representada y soy capaz de defender, yo estaría encantada"

Hace unos meses se rumoreó que 'Pekín Exprés' podría tener una nueva etapa de TVE. En este momento, ¿volverías a presentarlo?

Aunque es un formato maravilloso y esté orgullosa de la primera edición que hice, a mí lo que realmente me gusta es estrenar algo novedoso y que no se haya hecho. Normalmente, si puedo, apuesto por algo que no se haya probado ya. Te diría que eso es lo que más me gusta de volver a la televisión, que siempre regreso con formato innovadores.

Otra de las grandes marcas de la cadena es el 'Benidorm Fest'. ¿Te gustaría presentarlo?

Sí, ¿por qué no? ¿A quién no le gustaría? A mí me encantaría porque mola mucho. Creo que es uno de los festivales españoles en España que merece mucho la pena. Además, vendríais mucho amigos de la prensa porque le dais mucha repercusión siempre.

"Aunque es 'Pekín Express' es maravilloso y esté orgullosa de la primera edición que hice, a mí lo que realmente me gusta es estrenar algo novedoso y que no se haya hecho"

Me gustaría preguntarte porque tu etapa al frente de 'Celebrity Bake Off'. Fuiste la presentadora de un formato que tuvo una buena acogida en Prime Video, cosechando muy buenas críticas. ¿Echaste de menos que el formato no renovase por una segunda temporada?

Sí. Es lo que dices. Tuvo tan buena acogida y críticas que yo creía que iban a renovar, pero no ocurrió. Qué se le va a hacer, pero mereció la pena ya solamente hacer eso. Yo me lo pasé bomba.

A colación de esta pregunta, te vimos hace poco concursando en la versión VIP de 'El cazador'.

Creo que fue la primera vez que fui concursante, la verdad. Me sentí muy cómoda. Conozco a todo el equipo de ese formato. Desde el presentador, Rodrigo Vázquez, que lo conocemos de la TVG y que ha sido una alegría que llegase a la televisión nacional y lo petase, pero, además, la directora es Estefanía Camarasa, que me dirigió en la última etapa de 'Fama a bailar', y hermano es uno de los cámaras, que también trabajaron en 'Fama'. Me sentí cómoda porque me sentí en familia.

¿Te verías concursando en más ocasiones?

No me siento cómoda concursando en general. Prefiero el papel de presentadora. Si lo puedo evitar, prefiero evitarlo. No llego también la parte en la que no tienes información y alguien conduce.