Sandra Barneda no ocultó ayer su malestar con José Antonio Avilés en 'Así es la vida'. El polémico colaborador se enfrentó en directo a José Manuel Moreno, abogado de Chabeli Navarro, intentando generar un conflicto que la presentadora decidió frenar en seco.

En lugar de hacerle una pregunta al invitado, Avilés se marcó un monólogo que desconcertó a todos en plató. De hecho, la propia Barneda le pidió que fuera al grano: "Vayamos a la pregunta. Tienes al abogado de Chabeli Navarro, necesito que le hagas una pregunta".

A pesar de esto, el colaborador se negó a plantearle una cuestión al invitado: "Voy a ser muy claro. ¿Sabe por qué no le quiero preguntar a usted? Porque le llevamos haciendo preguntas muy concretas toda la tarde y termina contestando lo que le da la gana, echando balones fuera".

"Antes la conductora del programa le ha hecho una pregunta, exactamente sobre el dinero, y usted se ha ido por los Cerros de Úbeda", añadió Avilés, dando pie a que Barneda hiciera un apunte por alusiones: "A ver, por favor. Te voy a pedir, Avilés, que no hables en mi nombre".

Además, la presentadora le pidió "respeto" hacia el abogado: "Es un colegiado y está haciendo su trabajo". "Es la primera vez que se sienta en un plató y vamos a tratarle como un letrado. Te pido por favor que le hagas preguntas. Si el señor letrado no quiere responder no hay una mala respuesta, apuntátelo, sino una mala pregunta", le soltó directamente a Avilés.

"Yo creo que le he respetado", se limitó a responder el colaborador sin convencer a la presentadora: "No le has respetado en el momento en que te estás metiendo con su profesionalidad". "Creo que nuestra misión es preguntar y, de las respuestas que sacamos, sacar conclusiones", zanjó la periodista.