Pasapalabra sigue imparable en las tardes de Antena 3. Aunque ya hace meses que dos concursantes míticos (y probablemente de los que más tiempo aguantaron en el programa) se marcharon cuando uno de ellos consiguió el bote, la llegada de otros dos participantes, Fer y Moisés, ha permitido que el interés del público no decaiga.

Todo lo contrario: crece conforme aumenta el gran premio de Pasapalabra por el que cada tarde se enfrentan y que ya supera los 712.000 euros. Ambos concursantes han resistido muchos programas y empiezan a acumular cantidades importantes de dinero. El público los adora y el programa sigue registrando datos espectaculares de audiencia; de hecho, no es extraño que consiga el minuto de oro de la televisión en España.

Fer en Pasapalabra con Roberto Leal

Fer fue el último en llegar. Se trata de un joven inteligente, risueño y que cada día sorprende a los espectadores de Pasapalabra con alguna anécdota o algún comentario divertido. Pero este mes de agosto ha sido el presentador, Roberto Leal, el sorprendido.

Y no por una ingeniosa ocurrencia de Fer, sino porque éste ha ocupado su lugar en Pasapalabra. Sí, tal cual, hasta el punto de que Roberto Leal le ha tenido que preguntar ante las cámaras: "¿Me estás dando ahora clases?" después de que el concursante incluso se atreviera a corregirlo.

Fue en el programa emitido el miércoles 9 de agosto, cuando Fer empezó a hacer gestos a Roberto Leal en mitad de su rosco y le preguntó extrañado: "¿Qué me dices?", a lo que el presentador le tuvo que explicar que pretendía saber si tenía opciones de ganar el rosco de Pasapalabra o no y, por eso, movía el pulgar hacia arriba o hacia abajo. "Ya, pero es que esto en televisión no lo pillan, ¿no?...", le contestó rápido Fer, "¿estabas en plano?"

Sorpresa en Pasapalabra

El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, no podía salir de su estupor. "¿Me estás dando ahora clases?", le preguntó riendo. "Sí, claro, soy un profesional de la comunicación", le respondió bromeando Fer y encaró, entre carcajadas, las tres definiciones que le quedaban para completar el rosco de Pasapalabra.

En esa jornada, Pasapalabra volvió a erigirse como líder indiscutible de las tardes de la televisión en España y, de hecho, se hizo también con el ansiado minuto de oro. Todo un logro.