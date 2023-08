El paso de Fefi por 'First dates' no ha sido precisamente sencillo. La soltero no pudo contener su tristeza rompiendo a llorar en varias partes del programa hasta llegar a la decisión final. De hecho, Carlos Sobera tampoco estuvo muy acertado durante la entrevista inicial

Relacionadas Un soltero de First Dates detenido por matar a un hombre cosiéndolo a cuchilladas