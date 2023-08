Marino puso rumbo al restaurante de First Dates desde València. Allí ha conocido a María Gisela, su cita, que ha venido desde Alicante.

Ella cree en el amor y busca sentir "esa cosita que se siente". ¿Será Marino el indicado? En una primera impresión, le ha gustado, "es guapo". A él, sin embargo, no le ha entrado por los ojos. "Estoy acostumbrado a salir con chicas de 35, 40 o 45, y no hay color", ha explicado. Gisela tiene 64 años, dos menos que él. No son suficientes.

Poco antes de empezar a cenar, mientras Sobera acompañaba a la pareja a su mesa, Laura Boado, una de las camareras del programa, les dio la bienvenida. Él, rápidamente, se dirigió a ella y le dijo: "¿Oye, tienes novio?", a lo que ella respondió: "Tengo muchos novios". Él, sin comprender el corte, le respondió: "Pues que ellos miren mientras tú y yo bailamos". Todo esto ante la atónita mirada de las famosas gemelas, también camareras, que no dudaron en pedirle que continuase caminando junto a su cita: "¡Que se te va!", bromearon.

Ambos cenaron tranquilamente y, al regresar Laura a la mesa para cobrarles, Marino volvió a la carga. Estaba tardando en sacar el dinero, y la joven decidió marcharse y volver en unos minutos. Él la paró enseguida y dijo: "¡Cómo voy a hacer esperar a una mujer como tú!". Ella le contestó un educado "no pasa nada", a lo que él aprovechó: "¿No pasa nada? Ya me gustaría a mí que pasase algo entre tú y yo".

En ese momento, Gisela no pudo evitar reírse de la situación, pero después confesó ante las cámaras del programa que no le ha gustado nada su actitud. "No me gusta que a la persona que estoy conociendo, que vengo a que nos conquistemos ambos, esté pendiente de la camarera y no de mí. Y piropeando a la camarera, a mí no me dijo ningún piropo", se explicó.

No contento con dos intentos, el seductor valenciano volvió a la carga mientras salía por la puerta del restaurante junto a Gisela. "Eres bella como tú sola", le espetó a Laura Boado, que les despedía. Ella, notablemente aburrida de sus piropos, bromeó: "Son muchos años, es un amor prohibido", mientras él seguía invitándola a València y ofreciéndose a ir a Madrid a verla. Gisela, desde el pasillo, le reclamaba por su nombre.

Decisión final

Como era previsible, la cita de Marino y Gisela no ha llegado a buen puerto. A Marino le gusta otro tipo de mujeres, más parecidas a la camarera. A Gisela, por su parte, ha querido ser educada y le ha ofrecido su amistad.