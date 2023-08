Durante la tarde del lunes, 21 de agosto, 'Así es la vida' recibió en su plató a Mario Casas. El actor acudió al programa de Sandra Barneda para hablar de su debut como director de cine con 'Mi soledad tiene alas', una película protagonizada por su hermano, Óscar Casas, y por Candela González.

Después de que el actor desatara la euforia y los aplausos del público con su entrada al plató, la presentadora se interesó por cómo lleva la fama: "¿Tú estás acostumbrado a esto?". "Me pone muy nervioso, la verdad", reconoció Casas, que intenta pasar desapercibido por la calle: "Voy con mi gorrita, tengo mi técnica". "Vivo en el campo, además. Bajo muy poco a Madrid", explicó en el espacio de Telecinco.

Barneda definió la película como "una historia de amor brutal" y compartió ante los espectadores su propia lectura de la historia, algo que le hizo "mucha ilusión" al director: "Llevo poco de promoción, hay gente que no la ha visto y otra que sí pero que, a lo mejor, no ha entrado tanto. Pero la has leído a la perfección".

"Empecé a escribirla a la pandemia, hace tres años y medio, palabra por palabra. Hay algo de mi esencia", explicó Casas, que comparó su experiencia con la de los protagonistas: "Yo viajé de Barcelona a Madrid con 18 años a buscarme la vida porque quería ser actor. Es un poco el viaje que hacen ellos".

El momento en el que @mario_casas_ ha tenido un déjà vu con @SandraBarneda en #AsíEsLaVida nos ha dejado alucinados 😯 pic.twitter.com/nXGxNKYXJr — Así es la vida (@asieslavidatele) August 21, 2023

Sobre el trabajo con su hermano, reconoció que le ha "puteado un poco". "Hay cosas que no se pueden contar", aseguró entre risas: "Lo he puteado para bien. Le admiro y estoy orgulloso de su trabajo, pero quería llevarle al límite". Fue en ese instante cuando Casas tuvo un déjà vu que descolocó a la presentadora: "Hostia, esto lo he soñado".

"¡He tenido un déjà vu ahora mismo!", aseguró el invitado ante la sorpresa de Barneda, que bromeó: "¿Has soñado conmigo?". "¡Mario Casas ha soñado conmigo!", exclamó la periodista entre risas.