La enorme polémica generada en torno a Luis Rubiales, cesado este sábado como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el beso que le propinó a la jugadora Jennifer Hermoso sin su consentimiento en plena celebración de la victoria del mundial femenino, sigue generando reacciones y comentarios.

Pocas son las excepciones que rompen la unanimidad a nivel mundial sobre el bochornoso espectáculo ofrecido el pasado domingo por el exdirectivo que ha provocado su caida gracias al gobierno de España, cinco años después de acceder al cargo pese a llevar señalado mucho tiempo por diferentes escándalos y supuestos oscuros tejemanejes y siniestros negocios en el seno de la federación que comandaba de manera autoritaria. Entre ellas, integrantes de su familia como sus primas o su madre, que se ha encerrado en la iglesia de Motril y asegura haber iniciado una huelga de hambre.

Con la enorme repulsa general por lo ocurrido, comienzan a salir nuevos testimonios que denuncian situaciones de machismo que sufrieron en el pasado y que tuvieron que callar ante la falta de concienciación social, tanto en el entorno de la federación como Tamara Ramos, que denunció haber recibido "vejaciones y humillaciones" por parte de Rubiales, como del mundo del fútbol en general.

Es el caso de Berta Collado, conocida por haber participado en espacios como 'Amigas y conocidas' (TVE) y 'Sé lo que hicisteis' (laSexta), que ha querido recordar ahora con todo el revuelo formado un desagradable episodio machista que vivió en primera persona durante la realización de un reportaje para el programa de la cadena de Atresmedia. "Estos días, no se me va de la cabeza un episodio que tuve hace años con cierto presidente de un club de fútbol", comenzó contando en su cuenta personal de Twitter.

La presentadora relata lo que le ocurrió sin señalar a nadie, si bien no existe ninguna duda de a quien se refiere: Enrique Cerezo. "Hace años, haciendo mi trabajo ,en este caso un reportaje, cierto presidente de un club de fútbol contestó a mi pregunta haciendo referencia a mis pechos. Me quedé K.O. totalmente. No supe reaccionar y lo peor, casi tuve que normalizar algo que en mi fuero interno era innormalizable", asegura.

Hemos localizado el vídeo del hecho que denuncia la reportera del espacio de humor, que llegó a presentar en diferentes periodos de vacaciones de Patricia Conde, se encontraba en las inmediaciones de la plaza de toros de Las ventas para entrevistar a los diferentes asistentes a un evento taurino. Y por allí apareció con prisa y pocas ganas de hablar Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Collado se dispuso a realizar su trabajo con máxima educación y respeto y se dirigió a él con una pregunta de lo más normal: "¿En qué se parece el fútbol a los toros?". Sin embargo, la reacción del también empresario cinematográfico no pudo ser más grosera, desagradable y machista: "En estas dos cosas que tienes ahí, en los pitones", le dijo refiriéndose a sus pechos. "¿¿En qué??", respondió ella, incrédula y mirando a cámara con la cara desencajada. Y Cerezo siguió su camino sin decir nada más. "No me pudo creer lo que acabo de oir", dijo la informadora antes zanjar el tema y seguir entrevistando a otros personajes conocidos.

Este hecho se emitió en laSexta y pasó desapercibido para todo el mundo menos para su protagonista. Aunque a veces parezca que no es suficiente, menos de 10 años después este hecho que denuncia Berta Collado hoy sería absolutamente denunciable y censurable. "Lo que ha pasado con Rubiales es un ejemplo deleznable de lo que hay que cambiar desde dentro. El paso que han dado las campeonas del mundo y todos los que han alzado la voz. Sé que afortunadamente hoy en dia esa situación que viví y que vivimos muchas se gestionaría de otra manera. Nos habéis eliminado culpas", comenta resignada pero esperanzada por la enorme respuesta social a lo ocurrido estos días con Jennifer Hermoso.