Los distintos pactos que pueden hacer gobernar a los dos principales partidos de la política han ocupado gran parte del debate de 'laSexta Xplica'. En estos momentos, Puigdemont es más vital que nunca para formar gobierno. El aludido ha pedido la amnistia de los encausados por el procés para que Junts apoye la investidura de Pedro Sánchez.

Esta propuesta ha generado una tensa discusión entre Celia Villalobos y José Luis Ábalos en el programa presentado por José Yélamo. Con el objetivo de reducir el foco mediático por las posibles negociaciones con Puigdemont, el político se despuso a leer un titular de ABC del año 2017.

"Rajoy propone a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si hoy acepta no declarar la independencia'. ¡Ah! Que como es el PP, entonces, vale. No hay crítica", aseguró el exminitro. Sin embargo, Santiago Martínez, otro de los colaboradores del programa, aseguró que "eso fue antes de que se cometiera un delito".

El diputado del PSOE fue aún más lejos remontándose a épocas de Felipe González con el indulto por problemas de salud que el Gobierno del entonces dirigente del PSOE le concedió al militar Alfonso Armada. Sin embargo, Santiago Martínez aún tenía una reprimenda para el político.

"José Luis, encuéntrame a un socialista que, hasta que no ha hecho falta a Puigdemont para gobernar, dijera eso. ¡Encuéntrame a uno solo! Marlaska, Iceta, Sánchez... ¿Qué os ha pasado?", evidenciaba el tertuliano, ante de pedirle un poco de decoro: "Tranquilízate y déjame hablar. Igual escuchas a un socialista decir algo".

Tras la llamada al orden de José Yélamo, Jose Luis Ábalos tomaba nuevamente la palabra: ""El PP es irrelevante en Cataluña y ese es un gran problema. Cataluña, para algunos, es parte de España y hay que afrontarlo. ¿Cómo lo afronta la derecha? ¿Queriendo mandar tanques?".

El presentador ha aclarado a los espectadores que la referencia que el diputado del partido presidido por Pedro Sánchez hacía alusión a las palabras de Santiago Abascal de establecer "un 155 de larga duración". El valenciano argumentó la justificación con Vox puesto que "el señor Feijóo comparece a la investidura con los votos de Vox y que sin ellos ni siquiera tendría esa posibilidad".

Estas últimas declaraciones han "sacado de sus casillas" a Celia Villalobos que no ha dudado en atacar al diputado: "¡Y vosotros con Sumar y Esquerra Republicana! Me parece increíble. Tú pones los límites de la democracia. Tú eres del pensamiento único. Lo que dices va a misa y, los demás, al infierno. Estás utilizando cosas anteriores a lo que pasó en Cataluña. Ya está bien, ¿por qué no te relajas?".