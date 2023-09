Isa Balado, reportera de 'En Boca de Todos', programa de actualidad de Cuatro, estaba haciendo un reportaje en directo en el madrileño barrio de Lavapiés cuando un hombre que pasaba por la calle le ha tocado el culo. Inmediatamente, la periodista le ha parado y ha intentado seguir cubriendo la información, pero desde plató se lo han impedido para hablar de lo sucedido.

"Perdona que te interrumpa, Isa, ¿pero te acaba de tocar el culo?", le dice su Nacho Abad desde plató. A lo que ella, visiblemente incómoda y violentada, responde que sí. "Es que no puedo entenderlo", replica airado el presentador. "¿Me pones a ese tío tonto delante, por favor?", le pide a su compañera.

En ese momento, Isa Balado confronta a su agresor: "Por mucho que nos quieras preguntar de qué programa somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?, le pregunta. "Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", le espeta al hombre.

El aludido balbucea una respuesta e intenta darle la mano para disculparse, pero ella rechaza el gesto y le dice que "me gustaría que me dejaras trabajar". El hombre añade que "no te he querido tocar el culo", a lo que el presentador no puede contenerse y suelta un contundente "este tío es imbécil".

Finalmente, cuando por enémisa vez la reportera le pide que la deje en paz y se marche, el agresor se va, no sin antes tocarle el pelo de forma paternalista y machista a la mujer.

"Le hemos grabado", "tú no tienes nada que sentir"

Tras la marcha del hombre, Abad vuelve a dirigirse a su compañera: "Siento mucho lo que te acaba de pasar, menudo imbécil. Le hemos grabado", le asegura a la reportera, que hace esfuerzos visibles por mantener la compostura ante la situación.

"Lo siento", dice, pero Nacho Abad le responde que "tú no tienes nada que sentir". "Tú estás haciendo tu trabajo, tan bien como lo haces siempre, y llega un imbécil y te toca el culo en directo sin ningún derecho", afirma el presentador antes de intentar volver al tema del reportaje que estaba cubriendo el programa.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) 12 de septiembre de 2023

Con posterioridad, el agresor acabó siendo detenido por efectivos de la Policía Nacional.