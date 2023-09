Ana Rosa Quintana está de estreno. La presentadora ha arrancado esta semana su nuevo programa TardeAR con el que Telecinco quiere recuperar el pulso de las tardes y comerle terreno a la competencia en una franja horaria en la que, hasta hace poco, Sálvame era el rey indiscutible. Aunque la audiencia de los primeros días no esté siendo la esperada, lo cierto es que el formato de la productora Unicorn está evolucionando día a día para ir ajustando la escaleta y el ritmo del programa.

Está claro que la experiencia ante la cámara es una grado y que Ana Rosa tiene las tablas suficientes en televisión para conseguir pulir el magazine vespertino. Para ello, Ana Rosa cuenta con todos los recursos de Mediaset y también con unos invitados de lujo que día a día le dan su opinión sobre el programa sin pelos en la lengua.

Se trata de la fila cero y cada día el programa contará con personas de toda la confianza de la presentadora. Familiares, amigos o compañeros de productora. Su trabajo será dar su opinión sin ningún tipo de miramiento sobre los defectos o puntos a mejorar en el programa. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Quique, el sobrino de Ana Rosa Quintana y trabajador de la productora Unicorn.

Quique, el sobrino de Ana Rosa, sin pelos en la lengua

El joven, y solo con la tranquilidad que puede tener un sobrino, no tuvo ningún reparo en decir lo que pensaba a Ana Rosa sobre su primer programa: A ver, yo esta mañana me he tomado un Fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios raro será que no me haga mis necesidades encima», empezaba diciendo de nuevo con sarcasmo el joven. «El programa está bien, pero aquí hay que meter el bisturí y no me refiero a los colaboradores que ya llevan lo suyo. Miguel Ángel (Nicolás) está muy subido, quiere el trono», señalaba poniendo el foco sobre el tertuliano de 'TardeAR'.