Aitana no pudo contenerse. Ayer, a su llegada a los platós, donde se graba el programa de 'El Hormiguero' se enfrentó con el padre de una sus fans. Éste la increpó por no pararse más tiempo a hacerse fotografías. La llamó "asquerosa" y "mierdera", a lo que la artista le respondió, "lo único que pido es que tengáis un poco de respeto, porque eso no está bien que lo digáis. Siempre que me pide alguien una foto por la calle, siempre me la hago", a lo que el padre de la joven se disculpó.

La pequeña, al ver el encontronazo de la artista con su padre, no pudo contener las lágrimas y finalmente acabó haciéndose una fotografía. Un padre llamándola “asquerosa” y “mierdera” por proponer una foto grupal debido a que tiene que entrar a prepararse para El Hormiguero y Aitana sirviendo paciencia y educación. Esto es un 1% de lo que aguanta en rrss, luego nos llevamos las manos a la cabeza con la salud mental. pic.twitter.com/YCju1y8XnG — Ava 🕊️ (@avvawoolridge) September 20, 2023