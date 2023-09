María Isabel Llaudés más conocida como Karina es una de las concursantes de la última edición de Gran Hermano VIP 8. Hace unos días se ganó los corazones de los espectadores durante una de las pruebas del proograma. La cantante, se estrenó en la "Curva de la vida" y entre lágrimas desveló los motivos que le habían llevado a participar en el reality. Las razones que llevan a un personaje conocido a dar el paso y formar parte de Gran Hermano VIP son de lo más diversas. Mientras que unos buscan el salto a la televisión, otros sencillamente lo hacen por motivos económicos. Ese es el caso de la cantante Karina, que no es que necesite el dinero para subsistir, sino para ayudar a un familiar que sufre una “grave y rara enfermedad”.

La prueba consiste en recordad algunos de los altibajos que han marcado su vida profesional y personal. La jienense recordó sus primeros años de vida, su paso por Eurovisión en 1971, su familia... pero el momento más emotivo fue cuando recordó el nacimiento de su primogénita, Azahara, quien le sorprendió durante el programa con un bonito mensaje. "Me lo estoy pasando pipa y los niños también, que a veces les pongo el 24 horas. Estamos todo el día viéndote, no estás solita", le dijo, haciendo que la artista se rompiera por completo."Eres muy graciosa, eres muy buena, muy bonita. Voy como un palomo del orgullo que tengo de mi madre y nada más que le pido a Dios todos los días mamá que me parezca a ti un poquito", agregó.

Pero el momento en el que se vino abajo la cantante fue al recordar la enfermedad que padece su nieta. Entre lágrimas, desveló "mi nietecita Ana está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores".

Karina, España entera te quiero muchísimo y te llevaremos a lo más lejos para que puedas ayudar a tu nieta enfermita, te queremos 💔🫶🏻.

Enfermedad nieta de Karina

Tras estas declaraciones de la artista, su hija y madre de la pequeña, Azahara Díaz Llaudes, se pronunció en sus redes sociales. "Mi hija mediana fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando solo tenía 1 mes y 23 días de vida. Desde entonces hemos pasado mucho tiempo en hospitales", explicó refiriéndose a Ana, que nació en 2021. "Actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas", lamenta, es por ello que no ha podido asistir al plató del programa para dar apoyo a su madre.