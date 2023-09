Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Kevin y Haru acudieron a First Dates en busca del amor. Él se defina como "friki", y cuenta que lleva ya diez años haciendo cosplay. También ha compartido con los espectadores su afición por el anime, y de hecho ha acudido al plató vestido precisamente de un personaje de anime.

Kevin nació en Honduras, pero vive desde hace ya tres años en València. Su hobbie le ha llevado a estudiar para ejercer de director de cine. En el amor busca a una mujer que sea extrovertida y con la que poder dejarse llevar.

A Haru le gusta llamar la atención y que le miren

Haru podría cumplir las expectativas del hondureño, y es que ha reconocido que le gusta llamar la atención: "Cuando salgo a la calle y no me miran me siento mal", ha asegurado. Además a Kevin le ha gustado su forma de vestir, y es que a ella no le gusta vestir igual todos los días, le aburre. Sin embargo, ha explicado que a ella no comparte la afición por el anime, y ha adelantado que solo conoce uno.

Ambos han hablado sobre sus anteriores relaciones, y mientras que ella ha lamentado que todos los vínculos que ha mantenido han sido un completo desastre, él le ha contado la relación que mantuvo con una mujer japonesa mexicana. Al parecer, al principio todo habría ido viento en popa, pero acabó convirtiéndose en algo tóxico porque ella le pedía que "pusiera en Facebook que estábamos casados", ha explicado Kevin.

Después ella ha compartido que actualmente se ha vuelto desconfiada porque siempre se acababa fijando en el típico 'chico malo'. Por eso busca a un chico "con pinta de arruinarte la vida, pero que no te la aruine". Por su parte, Kevin prefiere la seguridad y la confianza en las relaciones.

En el ámbito laboral, Haru ha confesado que trabajar no es lo suyo: "Prefiero quedarme en casa, hacerme dos fotos y subirlas a Instagram". En este sentido, ha compartido que se dedica a las redes sociales porque no le gusta trabajar ocho horas y llegar cansada a casa.

Kevin: "Soy más de tetas que de culos"

En un momento determinado de la cita, Kevin ha espetado algo que a Haru no le ha hecho ninguna gracia: "Soy más de tetas que de culos". El comentario ha provocado rechazo en ella, quien no ha tardado en contestar: "Yo soy más que un físico".

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, Haru ha lamentado que, pese a que se había divertido durante la verala, no quería tener una segunda cita con Kevin. ¿Sus motivos? Busca alguien con tatuajes y otra estética, ya que no compartía la afición por el anime y el cosplay.