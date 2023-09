Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Mamen lamenta que los hombres que ha conocido "son unos personajes que madre mía"

No es la primera vez de Mamen en First Dates, y es que ya tuvo una cita doble anteriormente, pero como ella le ha confesado de forma muy clara a Carlos Sobera, se comió "un mojón". Lamenta que "con lo majísima" que es no encuentre a alguien con quien comprometerse, y considera que los hombres que ha conocido "son unos personajes que madre mía" y que "están salidos y les da igual donde la metan, te ven el agujero del ombligo y les da igual, te la meten por ahí", espeta.

En definitiva, le ha explicado al presentador que lo que busca es "un tío con cojones". Para Sobera eso significa "un hombre con todas las letras". ¿La cita de Mamen se parecerá a lo que ella anda buscando? Se trata de Israel, un hombre que tiene cuatro pilares en la vida: "Ser de derechas, taurino, cristiano y el Atleti". Además, asegura que al ejercer de obrero no necesita echarse desodorante cuando va a trabajar.

Durante la cena él ha tenido un flechazo y consideraba que estaba "cenando con un mujerón". A ella, sin embargo, Israel no le ha entrado por el ojo a primera vista, pero ha decicido darle una oportunidad. Además, él se estaba mostrando bastante nervioso a principio de la cita, y ella ha tratado de tranquilizarle. También ha querido preguntarle por qué sus relaciones no han fructuado y él le ha dicho que quizás era porque quedaba con chicas demasiado jóvenes. A ella no le ha sorprendido, ya que considera que "está empanaito el pobre".

Mamen intimida a Israel con su pregunta: "¿Se te sigue levantando?"

Mamen a continuado con la directa y le ha preguntado a Israel sobre su vida sexual: "¿Se te sigue levantando?". Él ha respondido rápidamente de manera afirmativa, pero a lo que no se ha atrevido a responder es a la cuestión que le ha precedido, según dice porque le intimidaba hablar se esto ante las cámaras. Y es que ella le había preguntado cuál era su fantasia sexual. Cuando ha llegado el momento de la decisión final, Mamen ha dicho que merecía "algo mejor" porque a Israel "le faltaba chispa".