Toni Soler se ha pronunciado sobre el archivo de la denuncia por la parodia de la Virgen del Rocío que se hizo el pasado mes de abril en 'Està Passant'. El presentador del espacio de TV3 ha concedido una entrevista a RAC1 en el que se ha mostrado muy contento por esta decisión judicial.

"Estas cosas no tienen ningún recorrido judicial y a mí me hacía más pereza que otra cosa", ha asegurado el comunicador en su intervención en el programa 'El Món', subrayando en que no entiende por qué este gag ha terminado en los tribunales.

"Nada, nada. Ya está olvidado. No les quiero seguir el juego, quiero olvidarme cuanto antes mejor", ha concluido Soler sobre este asunto.

En esta misma entrevista, el comunicador ha avanzado su salida de 'Està Passant' después de más de 6 años al frente. El comunicador ha desvelado este pasado martes que dejará muy pronto de ser el presentador del espacio diario de humor de TV3.

“Me pasa bastante por la cabeza dejar de presentarlo y tendremos que mirar cómo se ajusta al calendario, pero habrá cambios porque tengo otros compromisos que seguramente harán que el programa sea más coral a medio plazo”, ha asegurado en una entrevista concedida a 'El Món' de Rac1, explicando que su salida llegará con el próximo año.

El presentador también ha asegurado que 'Està Passant' ya no es coral, tendencia que "se identificará": "Soy poco de compromisos diarios y hace seis años que estoy aquí, necesito que el esquema cambie un poco y creo que al programa le irá bien".

"Los jueves ya no lo presento yo, así que estamos ensayando fórmulas para demostrar en TV3 y a la audiencia que el programa no depende de quién hay al frente, sino que es una fórmula bastante sólida para poder permitirse estas variaciones. Esto irá a más”, ha expresado Soler, desvelando cuáles son los "otros proyectos profesionales" que no le permiten compaginarlos con 'Està Passant': "Tenemos un rodaje y cosas diversas que tengo que afrontar, no son compromisos de televisión. Necesito más disponibilidad de la que tengo ahora".