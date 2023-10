Durante el último mes Netflix ha incluído numerosas novedades, entre ellas uno de los programas más icónicos de la televisión española: Pesadilla en la cocina. Helena, una tiktoker que se llama 'Mami de tres' en esta red social, fue dueña de uno de los restaurantes que apareció en el programa que conducía Chicote y ha dado varios detalles de cómo funcionaba.

Helena ha comenzado explicando que durante la grabación del programa no existe ningún guión, pero que sí que se sigue un timming, aunque nadie nos dice lo que tenemos que hablar", comienza. "Ellos no ponen cosas ahí. No te meten una rata muerta, ni te ponen suciedad, ni crean peleas entre el personal. Esas cosas existen", asegura.

Prosigue haciendo referencia a aquellas personas que han aparecido en el programa y se han quejado de que no les dejaron limpiar antes de grabar, y Helena tiene una opinión muy clara al respecto: "No te dejan limpiar porque tú firmas unos papeles en los que te comprometes a no alterar nada de lo que ellos han visto previamente. Si tú eres un marrano, pero te pones a limpiar y a los dos meses llegan y está todo limpio no hay programa", explica.

Helena pone el ejemplo de su restaurante, en el que existían problemas relacionados con la plantilla: "Nosotros teníamos un problema con el personal y nos pidieron que no echaramos a nadie. Evidentemente, si hay una pelea muy gorda y es necesario echar a un trabajador o alguien se quiere ir, no vamos a mantener a la gente porque sí, pero no se puede cambiar a todo el personal porque entonces no hay programa", continúa.

Otra de las cuestiones que ha resuelto es si las personas que van a comer a los restaurantes que aparecen en el programa son actores: "Las personas que van a comer son figurantes, pero no son actores. Ponen anuncios para comer gratis, y en España comer y gratis... hay hasta lista de espera", explica.

Por último, responde a cómo es Chicote detrás de las cámaras, aunque no ha podido detallar nada ya que ha asegurado que éste se limitaba a relacionarse con ellos durante la grabación del programa: "Alberto sólo se relacionaba con nosotros en las escenas en las que él salía. Cuando él no salía en escena no estaba. Trajeron unos biombos. Ellos llegan el domingo, les damos las llaves y montan en una esquina del restaurante con biombos sillas con pantallas donde están los de sonido, los guionistas, los productores, la directora y Alberto está ahí con su maquillador. Cuando decían corten él se iba. No te puedo decir si es majo o no", sentencia Helena.