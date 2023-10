Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Es el turno de Valentina y Pablo

Valentina y Pablo acudieron al programa en busca del amor. Ella ha vivido muy rápido, y es que se independizó con tal solo 16 años, y ahora, con 23, ya ha tenido pareja, hijos y ha vivido en varios países.

La colombiana tiene tatuajes por todo el cuerpo, incluso en el rostro, algo que ha impresionado a Pablo, su acompañante de velada. Durante la cena él le ha contado que está estudiando una oposición y mientras trabaja de camarero.

"Amigo, hasta luego"

Durante la cita han comenzado a hablar de diferentes cosas, y ella ha explicado que antes creaba música, una mezcla de emo, trap y tap, un estilo que Pablo no ha terminado de comprender. Por su parte, el jóven le ha dicho que, a diferencia de ella, no ha viajado demasiado, ya que todavía no ha ganado el suficiente dinero para poder hacerlo.

Pese a que la cita tampoco es que marchara sobre ruedas, el momento crítico ha llegado cuando Pablo le ha revelado para qué estaba estudiando, ya que estaba opositando para ejercer como policía. "Amigo, hasta luego", ha sido la respuesta de ella.

Al parecer, a Valentina no le gustan los agentes de la autoridad, y es que dice que siempre le paran por la calle. Él le ha argumentado que considera que puede ser por sus tatuajes. Además, a Pablo le ha dado exactamente igual que a la joven no le guste que quiera ser policía: "Ajo y agua", opina.

Por último, en el momento de la decisión final, ella ha aclarado que no tenían nada que ver: "Yo soy muy hippie y él quiere ser policía", opina. Pablo, por su parte tampoco ha querido seguir conociéndole, ya que considera que ha "molado conocer a alguien tan alternativo", pero que "hasya ahí".