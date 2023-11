¿Quien ganará Eurovisión Junior 2023? La respuesta a esta pregunta se resolverá el próximo 26 de noviembre, cuando el público europeo y los jurados de cada país decidan el país que se alzará con el micrófono de cristal en miniatura. Son 16 los países que competirán en la gran final de Eurojunior que tendrá lugar en Niza (Francia). El país galo vuelve a acoger el festival, después de hacerlo en el año 2021, tras la victoria de Lissandro en la edición del pasado año. El lema de este año es 'Héroes'.

La delegación española compite con la valenciana Sandra Valero y su pegadizo tema, 'Loviu'. La artista sucede al también valenciano Carlos Higes y su 'Señorita', el representante de España el pasado año. De hecho, Eurojunior ha tenido mucho sabor valenciano en los últimos años. Y es que, desde el regreso de España en 2019, Sandra Valero es la tercera valenciana en cinco años en participar en el festival. Melani conquistó el bronce en la vuelta de España en 2019 y Carlos Higes acabó sexto el pasado año. ¿Qué expectativas tiene Sandra Valero?

Los favoritos para ganar Eurojunior

La edición Junior genera mucha menos expectativa que su edición senior. Eurovisión desata mucho interés en las semanas previas al festival con infinidad de encuestas, comentarios en las redes sociales y, cómo no, con las previsiones de los apostantes. No siempre aciertan -este año erraron con las previsiones sobre Blanca Paloma- pero suelen ser un buen indicativa para pronosticar qué puede pasar en el festival. Son pocos los pronósticos sobre Eurojunior 2023, pero en los que hay la valenciana Sandra Valero tiene muchas posibilidades de realizar un gran papel en Eurovisión y por qué no ganar.

Uno de los indicativos que existen es el número de reproducciones de las candidaturas en la cuenta oficial de YouTube del propio festival. Ahí la española no tiene rival y es, de hecho, la canción más escuchada superando las 300.000 reproducciones en sólo dos semanas. Le sigue de cerca, con 270.000 visualizaciones aproximadamente, el grupo armenio 'Yan Girls' aunque éstas lo han conseguido en sólo seis días. Por el momento, son las grandes favoritas a ganar en Niza.

La segunda fuente de información puede ser la encuesta del portal especializado 'Wiwibloggs'. Es una de las pocas habilitadas por el momento y la que mayor número de votos recoge al superar los 3.000 votos de los eurofans. Ahí, la valenciana se encuentra en quinta posición, prácticamente empata a votos con Armenia. Las tres primeras posiciones en esta encuesta son para Macedonia del Norte, Países Bajos y Reino Unido.

La incertidumbre está servida. Si ya con la gran cantidad de indicios que suele tener Eurovisión cuesta pronosticar al cien por cien los resultados, mucho más difícil resulta con Eurovisión Junior al haber tan poco información. Eso le da, sin duda, ¡mucha más emoción!