Beatriz González-Rico, más conocida como Bea 'La Legionaria', ha vuelto a dar que hablar en sus redes sociales. Después de cargar con el Rey Felipe VI, la exconcursante de la sexta edición de 'Gran hermano' ha subido un nuevo video a su canal de TikTok en el que ha apoyado las protestas radicales contra Sánchez y la amnistía, cargando también contra la Policía por su actuación en estas concentración: "Vamos a soltar prestes por la boca".

"He estado en las manifestaciones de la calle Ferraz. Por desgracia o por suerte, a la de ayer (lunes), no pude ir, ¿vale? Pero, vamos, después de lo que vi, yo creo que mejor no haber ido porque yo hubiera acabado detenida. Segurísimamente", aseguró la exgran hermana en el inicio de este vídeo.

La también exconcursante de 'Supervivientes' le dedicó un mensaje muy directo en el que solo hubo críticas e insultos: "Creo que se os olvida mucho para qué y quién estáis y para qué país estáis. Lo que pasó ayer en la calle Ferraz. Eso de gasear a las personas mayores que están defendiendo el país, cosa que teníais que estar haciendo vosotros, me parece súpervergonzoso".

"Sois unos sinvergüenza, un atajo de cobardes porque esos cojones y esos 'gaseos' que utilizastéis para personas mayores, niños y personas que están defendiendo España....", aseguró 'La Legionaria', continuando con sus críticas hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Lo único que estoy viendo es que para lo único que valéis es para hacer 'cachistas' (culturismo), poneros el uniforme, que os lo pongan todo hecho y echar cojones con los que precisamente no deberíais echarlos. Demostrásteis una falta de valía, valores, principios y lealtad a un país y a las personas que implican el país que es vergonzoso".

Las palabras de 'La Legionaria' no quedaron ahí, ya que también tuvo comentarios racistas hacia los mulsuman en su particular lección de moral a la Policía, utilizando su no consumo de alimentos provinientes del cerdo: "Los que tenéis que gasear es a estar personas que se ponen que no comen jamón. ¿Sabéis quién? ¿Esos? Exactamente, esas personas como por ejemplo. También están los CDR y muchísimas personas a los que tenéis que echarle cojones, no a unos abuelitos que están defendiendo el país, cosa que teníais que haber hecho vosotros".

"Los del lado derecho siempre hemos defendido a la Policía y Cuerpos de seguridad. Después de lo de ayer, dais vergüenza. Sois vergonzosos y un atajo de cobardes, que es lo que habéis demostrado que sois. ¿Gasear a personas mayores? ¿Vosotros? ¿Pero quién coño os creéis que sois?", continuó, añadiendo: "La moral es algo que demostrásteis que no teníais. Gaseastéis a personas que sí os defienden".

Para finalizar, la exconcursante de 'Gran Hermano' lanzó una advertencia final, asegurando que tenían que los agentes deben defender la unidad de España mientras señalaba una bandera: "Lo único que digo es que esto va a estallar y, simplemente, hay que saber de que lado se está, solo viendo dónde están los contrarios. Vosotros, desde ya, habéis dejado mucho que desear".

"No se puede pedir peras al olmo ni pedir valor al cobarde. Espero que os haya gustado lo que hicistéis ayer. Habéis demostrado que sois un atajo de hijos de pu... y unos cobardes. Espero que el sueldo lo hayáis ganado. A mí me habéis defraudado, desilusionado y de todo... España no sois vosotros gracias a Dios. Vosotros sois los que defendéis, o lo que defendíais, pero ya se ve que, en esta guerra, estamos solo. Escuchad. Que no hay problema. Quién tenga miedo a morir que no nazca", sentenció Bea La Legionaria.