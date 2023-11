Noemí Galera se ha tenido que poner seria con los concursantes de 'OT 2023' durante su segundo día de la Academia. La directora del centro de formación ha tenido que dar varios toques de atención a sus alumnos por distintos motivos, siendo el primero antes de la clase de canto coral por no cumplir dos peticiones que les hizo.

"Os habíamos pedido que vaciarais las burras, no lo habéis hecho. Os habíamos pedido que, por favor, dejarais las maletas antes de las once en recepción, y tampoco lo habéis hecho", ha comenzado diciéndoles Galera en el talent musical de Prime Video.

"Chicos, aquí hay un montón de gente trabajando para que vosotros estéis cómodos, para sacaros las cosas de en medio y que se vea todo mejor... y vosotros a por uvas. Entiendo que es el principio y tenéis que acostumbraros al horario, pero no os encantéis. Esto va a saco y quien no siga el horario... Ahora os estamos dando un margen", continuó la directora.

"Tenéis unos móviles estupendos y un reloj allí para ver la hora, y os tenéis que poner las pilas con el horario. Hoy lo voy a permitir, pero a partir de mañana el que no esté en la clase cuando suene el timbre, no va a entrar. Esto es así por respeto a los profesores, a la gente que está trabajando y a los compañeros", finalizó Galera antes de que diese comienzo la clase de canto coral con Gerard Ibáñez.

Esta no fue la única amonestación que Noemí Galera les hizo a los concursantes de 'OT 2023', ya que, a la hora de comer, la directora les pidió que cuidasen el orden y la limpieza en las instalaciones de la Academia: "Tener la zona como la tenéis es horrible. Hace dos días que estáis y hay botellas, carpetas y ropa por todas partes. Chiara ya ha perdido el móvil... de verdad. Es tremendo. Vosotros mismos".

Las broncas de Noemí Galera no terminaron ahí, ya que, al inicio de la tarde, hubo un tercer toque de atención debido a la limpieza: "Alguien ha dejado un pegote de miel y el tapón del dispensador. No os vamos a limpiar nunca esta mesa. Si se os caen las cosas, un poquito de por favor, aunque sea por respeto a vuestros compañeros, y ya no te digo a las personas que trabajamos aquí. Dos días, dios mío".