Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

La cita de Bruno y One

Bruno y Onéxima también han acudido al programa en busca del amor. Él asegura que, pese a no ser guapo, nunca ha tenido problemas para ligar. Ha contado que es vendedor ambulante, y que en el mercadillo va a dar "cariño" a sus clientas, "contarles chistes y que me compren", aunque confiesa que "siempre se le escapa una naranja de más".

El vendedor lleva ya "ocho o nueve" años solo, y ahora que ha cumplido 60 le ha entrado prisa por conocer a alguien: "Si voy a un bar o una discoteca y la veo bien armada... es en lo primero en lo que me fijo. Otros se fijan en el culo, en los ojos... Pero para mí si encima está equilibrada pues mucho mejor", ha comentado en relación a lo que le gusta en el físico de una mujer.

Una mujer "muy bien encofrada, como la delantera del Real Madrid"

Cuando Carlos Sobera le ha adelantado que su acompañante de velada, Onéxima, iba a ser una mujer cubana, Bruno se ha alegrado: "Me gustan las mujeres cubanas". Por su parte, One se describe como una mujer "coquetísima desde la cuna" porque siempre le ha gustado verse bien. Ha acudido a First Dates porque siente que ni los vascos ni los españoles le ven: "En Cuba al menos tu sales y te distraes, y una persona te dice algo y te contenta, pero aquí...".

Desde que han tenido el primer contacto Bruno no ha parado de piropear a One. Solo ante las cámaras ha llegado a soltar que tenía "una delantera que ni Vinicius". Ella le ha contado que vino a España una vez se quedó viuda después de un matrimonio de 32 años. Ambos se han gustado, y Bruno ha vuelto a espetar una metáfora relacionada con el fútbol, considerando que One era una mujer "muy bien encofrada, como la delantera del Real Madrid".

Ambos se han gustado y, en el momento de la decisión final, los dos han coincidido en que quieren seguir conociéndose y compartir una segunda cita juntos.