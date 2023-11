La nueva edición de 'Celebrity Bake Off' ya está en marcha. Después de casi dos años de su estreno, el talent de reposteria da el salto de Prime Video a TVE de la mano de Paula Vázquez y con nuevos concursantes, que demostrarán sus habilidades culinarias en las cocinas de su mítica carpa.

Por el momento, no hay fecha de estreno para esta edición en el prime time de La 1, que tendrá el nombre de 'Bake Off: Famosos al horno', aunque ya se conocen algunos nombres de su nuevo casting, que incluso han sido adelantados en exclusiva por este portal. Repasamos la lista de concursantes de la nueva edición de 'Celebrity Bake Off', el nuevo formato de TVE con Paula Vázquez.

Rocío Carrasco

Rocío Carrasco vuelve a televisión tras su paso por Telecinco, donde en abril de 2021 protagonizó el controvertido documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que dio su versión sobre su truculenta historia con Antonio David Flores tras más de 20 años de silencio.

Tras superar su calvario mediático, la hija de Rocío Jurado comienza una nueva etapa como concursante estrella de 'Celebrity Bake Off', el exigente talent show internacional de repostería que presentará Paula Vázquez, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Terelu Campos

La comunicadora y protagonista de 'Sálvese quién pueda' (Netflix) también será concursante de 'Bake Off: Famosos al horno', volviendo a compartir programa con Rocío Carrasco, a la que considera como una hermana.

Esta no es la primera vez que Terelu Campos se embarca en una aventura de este tipo. La actual colaboradora de 'Mañaneros' fue concursante de la séptima edición de 'Masterchef Celebrity', además de participar en otros formatos de este estilo como 'Ven a cenar conmigo' y 'La última cena'.

Ana Boyer

Otra de las sagas familiares más importantes del país tendrá representación en la nueva edición de 'Celebrity Bake Off' que TVE ya prepara. Además de Rocío Carrasco, nombre adelantado en exclusiva este miércoles por este portal, el talent de repostería también ha fichado como concursante a Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y el exministro Miguel Boyer, según ha avanzado El Televisero y ha verificado YOTELE.

De esta manera, la influencer intentará seguir los pasos de Tamara Falcó, su hermana y ganadora de la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity', en la que será su primera experiencia televisiva en un formato de esta índole.