'De Viernes' continúa su buena racha en Telecinco. El nuevo programa de corazón consigue otro buen resultado y se dispara hasta un gran 16,3% y 1.403.000 espectadores, lo que le vale para liderar por primera vez en una noche en medio del puente de diciembre.

Precisamente ese puente es la razón por la que Antena 3 decidió programar un resumen de los mejores momentos de los finalistas de 'La Voz', que consiguió un 9,2% y 902.000 seguidores, algo que facilitó el liderazgo del programa de Santi Acosta y Bea Archidona, que entrevistó a Ángel Cristo Jr. e Isa Pantoja.

Por su parte, La 1 sorprendió con el regreso de Pedro Ruiz estrenando 'Nada del otro mundo' en medio de un macropuente, y la jugada no salió bien. El público no respaldó este estreno y el programa, como su propio título indica no fue nada del otro mundo para los epectadores, pues pasó desapercibido con un mal 5,7% y 649.000 acompañantes.

PRIME TIME

Telecinco

De Viernes: 16,3% y 1.403.000

Antena 3

La Voz: Destino La Final: 9,2% y 902.000

La 1

La suerte en tus manos:

Nada del otro mundo: 5,7% y 649.000

Viaje al centro de la tele:

laSexta

laSexta Clave:

laSexta Columna:

Equipo de Investigación:

Cuatro

First dates:

Eterno Brad: Ad Astra:

La 2

Días de cine:

Plano general:

Historias de nuestro cine:

LATE NIGTH

laSexta

Equipo de Investigación:

Antena 3

La Voz:

La 1

Viajando al centro de la tele:

Cuatro

Eterno Brad: Érase una vez en... Hollywood:

TARDE

Telecinco

Fiesta: 11,8% y 1.136.000

Antena 3

Multicine 1: Doble traición:

Multicine 2: Feliz y radiante:

Multicine 3: Recuerdos de Navidad:

La 1

Sesión de tarde 1: Historias de San Valentín:

Sesión de tarde 2: Dirty Dancing:

El Cazador:

Aquí la tierra:

Cuatro

Eterno Brad: El curioso caso de Benjamin Button:

Home Cinema: Delicioso:

laSexta

Cine: Redención:

Cine: Bienvenidos al fin del mundo:

La 2

Viajar en tren:

Las recetas de Julie:

Saber y Ganar:

Grandes Documentales:

El escarabajo verde:

Viajar en tren:

Las recetas de Julie:

Castillos de leyenda:

MAÑANA

Telecinco

Got Talent:

Socialité:

La 1

Telediario matinal:

Mañaneros: 8,5% y 374.000

Ahora o nunca:

Antena 3

Pelopicapata:

Los más:

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano:

La ruleta de la suerte:

Cuatro

Volando Voy:

Viajeros Cuatro:

laSexta

Zapeando:

Equipo de Investigación:

La 2

Las recetas de Julie:

Cuadernos de campo:

Felinos bajo amenaza:

El Día del Señor:

UNED:

Mañanas de cine:

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 18,5% y 1.800.000

Telediario 1:

Informativos Telecinco 15H:

laSexta Noticias 14H:

Noche

Antena 3 Noticias 2:

Telediario 2:

Informativos Telecinco 21H:

laSexta Noticias 20H:

RÁNKING

Diario: Antena 3 (), Telecinco (), La 1 (), Cuatro (), laSexta (), La 2 ().

Mes: Antena 3 (), La 1 (), Telecinco (), laSexta (), Cuatro (), La 2 ().