El restaurante del amor más famoso de la televisión deja momentos entrañables y otros difíciles de calificar... First Dates abrió un día más sus puertas a aquellos que van en busca de una oportunidad, sentir un flechazo, y, quién sabe si algo más...

Ayer el destino unió a Álex y Raquel. Ella, una fan de Federico García Lorca con poderes sensoriales; él, desarreglado con encanto que tiene éxito con las chicas.

Él ha admitido que lo que más le ha gustado de su cita son los tatuajes y piercings 'invisibles'. Eso sí, poco más tarde sorprendía con un cambio radical ante las cámaras: "No me atrae... He mentido". Y ella no se olía nada, lo que le acaba costando un buen zasca al final de la cita.

Álex hace creer a su cita que le gusta y se lleva una zasca final que no esperaba: “Yo no he dicho eso” 😲 https://t.co/tv72aeNzml | #FirstDates19D — First Dates (@firstdates_tv) 20 de diciembre de 2023

Tanto Raquel como Álex son de relaciones cortas, ella lo máximo que había durado con un chico fueran tres días y él confesó que quería una relación abierta, una idea que Raquel no llegó a descartar del todo, ya que no ha tenido novio nunca.

Durante de cena ella le comentó que estaba estudiando y en verano trabajaba como camarera, pero lo que realmente lo hibiera gustado es ser "presidenta de Cataluña.

"Mis amigos no quieren que sueñe con ellos"

Raquel confesó sus poderes sensoriales. La joven confesó que sueña con muertes, que luego se convierten en realidad, por lo que sus amigos "no quieren que sueñe con ellos. “Soñé con la muerte del padre de una amiga mía y al mes se murió, no estaba enfermo ni nada", contó la soltera.