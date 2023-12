Que la audiencia de Telecinco no es lo que era se ve a simple vista. Cuando la cadena decidió cancelar Sálvame, el programa de las tardes que tantísimo público y éxito le reportó, afrontó una situación difícil de gestionar, puesto que la intención es sanear la parrilla de programación pero recuperar esa audiencia perdida.

Para ello, se optó por la reina de las mañanas, Ana Rosa Quintana y un nuevo espacio: TardeAR, pero las cosas no están marchando como se esperaba y, aunque los espectadores han subido, los números no son precisamente espectaculares. Y, mientras la lucha por la audiencia continúa, Ana Rosa da la sorpresa y, contra todo pronóstico, abandona el programa.

La decisión de Ana Rosa Quintana

Ni ella misma tenía en mente que esto sucedería, pero finalmente la periodista ha tenido que afrontar la situación y tomar una decisión al respecto. De hecho, no había pensado tener que dejar TardeAR aunque, tal y como ha reconocido públicamente, su familia la ha hecho reflexionar y ha tenido que aceptar el planteamiento de sus seres más cercanos.

"Me han dicho: 'Hombre no, tómatelo con un poco de tranquilidad'", contaba Ana Rosa Quintana en el programa, y admitía que decidió hacerles caso y dejar TardeAR.

Fue en el último programa, cuando algunos de los colaboradores comentaron sin tapujos la posibilidad de que Telecinco les cancelase el programa por la baja audiencia que estaba registrando pese a las esperanzas que habían depositado en este espacio.

"En la salita donde estamos esperando para empezar el programa… Nos llevamos todos cojonudamente bien y ahí tenemos momentazos. ¿Que nos cancelarían el programa? Sí", aseguraba Antonio Hidalgo.

Ante este comentario, Ana Rosa Quintana señalaba: "Hombre, ahora no nos viene bien, la verdad" porque el programa ha mejorado su audiencia. "Ahora estamos muy bien, estamos subiendo", apostillaba Kike Quintana.

Ana Rosa se va

Y fue entonces cuando la veterana periodista dio las gracias a todo su equipo y anunció que se marchaba. "Tenemos un equipazo, ellos hacen el trabajo -afirmó Ana Rosa Quintana-. Para mí es un orgullo porque, cuando empezamos este programa, todo el equipo era nuevo y había que encajar las piezas. Había que acostumbrarse al modo de trabajar de Juan, Pilar, Xelo y yo; y eso era complicado y lo hemos conseguido, recrear una familia", subrayó.

"Era una auténtica aventura y os agradezco que hayáis apostado sin saber lo que iba a pasar y qué iba a ocurrir. Eso se llama amistad y confianza", decía Ana Rosa para anunciar inmediatamente que dejaba el programa.

"Yo me voy de vacaciones, pero volveré. He intentado escaquearme de las vacaciones, pero mi familia me ha dicho no: tómatelo con un poco de tranquilidad que no saben como ha sido el trimestre", se excusaba Ana Rosa Quintana. "Se quedan perfectamente acompañados con todo el equipo y con Bea y Frank al mando", añadía.

Así que Ana Rosa Quintana no estará en TardeAR en los próximos días. La comunicadora aprovechará para descansar, estar con la familia y recuperar fuerzas y energía y acometer la difícil tarea de impulsar el programa vespertino. A su juicio el crecimiento de este espacio televisivo ya ha empezado y, según sus palabras, ella volverá para retomar el programa con más ganas aún.