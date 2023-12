'Martínez y Hermanos' tendrá una segunda vida tras su paso por Movistar Plus+. Tan solo un mes después de que la plataforma anunciara la cancelación del formato presentado por Dani Martínez, Mediaset ha decidido recuperarlo para su emisión en Cuatro a partir de 2024.

El grupo ha comunicado la noticia a través de un vídeo protagonizado por Martínez. "Estamos de mudanza. ¿Que dónde nos vamos? En 2024 vas a poder ver 'Martínez y Hermanos' en abierto... ¡Nos vamos a Cuatro!", desvela el presentador.

Martínez y Hermanos se muda a @cuatro 📺

En 2024 podrás ver Martínez y Hermanos en abierto. ¡Os esperamos! pic.twitter.com/DjYvvEcekK — Dani Martínez (@danimartinezweb) 26 de diciembre de 2023

El aterrizaje de 'Martínez y Hermanos' en Cuatro también supone el regreso de Dani Martínez a Mediaset cuando está a punto de cumplirse un año de su salida de Mediaset. A finales del pasado mes de enero, el cómico anunció su marcha del jurado de 'Got Talent', siendo sustituido por Florentino Fernández en la siguiente temporada del formato.

"He vivido 4 temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en Got Talent había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas", aseguró el cómico, añadiendo que, a partir de ese momento, iba a estar "centrado e ilusionado" con 'Martínez y Hermanos'.

La nueva etapa de 'Martínez y Hermanos' tras su no renovación en Movistar Plus+

De esta manera, 'Martínez y Hermanos' tendrá una nueva etapa en la televisión en abierto después de cuatro temporadas como contenido original de la oferta de entretenimiento de Movistar Plus+. El programa producido por Fremantle ('Got Talent') se estrenó el 21 de abril de 2022 con un concepto de un "gran show semanal" con "humor, música y mucha diversión" en la que tres invitados famosos compartían confidencias, juegos y bromas con el comunicador en cada entrega.

Más de un año y medio después de su estreno, la plataforma de entretenimiento decidió no renovar el formato presentado por Dani Martínez, produciendo las entregas que ya estaban pactadas junto a la productora.