'La Roca' regresó este domingo a LaSexta tras su parón por las fiestas navideñas. En su primera entrega del año, Nuria Roca y los colaboradores recibieron en plató a Sonsoles Ónega, que acudió para promocionar su libro 'Las hijas de la criada'. Además, la presentadora de Antena 3 habló sobre la acogida que ha tenido su novela, ganadora del Premio Planeta 2023.

Al ser preguntada por las críticas negativas, Ónega confesó que está pendiente de todo lo que se dice sobre su trabajo. No obstante, no a todas les da la misma importancia: "Sí las leo. De muchas aprendo, otras me resultan empalagosísimas. Y las que no entiendo, pues las desprecio".

Después de que Roca recordara que determinadas críticas llegaron incluso antes de la publicación de la novela, la invitada fue tajante: "Me niego a naturalizar la crítica no justificada. Hay algunas críticas gratuitas que no entendí en ese momento, porque el libro no había salido". "Se circunscribieron a operaciones que no me representan, incluso queriendo condicionar el premio a mi trabajo en Antena 3. Eso es mentira", dijo de forma tajante.

Sin embargo, reconoció que las personas que trabajan en televisión parten con cierta ventaja: "Tenemos la inmensa fortuna de que el lector nos conoce. Yo bendigo la tele, estoy convencida de que con mis seis libros anteriores no habría llegado a tantos lectores. No reconocerlo es vivir en un mundo que no es real". "El boca a boca está en las redes sociales también. Esta novela la han destrozado los críticos, y yo solo puedo arrodillarme ante los lectores. Han hecho oídos sordos y le han dado una oportunidad", afirmó la periodista.

Su reacción a la sorpresa de la reina Letizia

Nuria Roca también quiso preguntarle por la sorpresa que le dio la reina Letizia en una firma de libros: "Hizo 40 minutos de cola", comenzó recordando la presentadora ante su invitada, que apuntó que "nadie se cree que es verdad".

Tras reconocer que no sabía que la reina estaba esperando para verla, Sonsoles explicó cómo se sintió en aquel momento: "Fue bonito. Era un día difícil porque estaba medio enferma, el día anterior me había caído redonda por la noche, creo que de agotamiento o estrés". Además, desveló entre risas cuál fue su reacción cuando la editorial le comunicó su presencia: "Me dijeron: 'Está la reina'. Y yo dije: '¿Qué reina? ¿Qué me estás contando?'. Entonces miré y la vi en la cola con su librito".

Después de que Juan del Val le preguntara que si la reina le había dado algún tipo de 'feedback' sobre su novela, la presentadora de Antena 3 confirmó que así había sido: "A tu pregunta concreta, sí. ¿Qué me ha contado? Es que es muy largo, se explaya. Digamos que no le ha disgustado".