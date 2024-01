TVE no espera más para lanzar una de sus grandes apuestas para el 2024. La televisión pública estrena 'Bake Off: famosos al horno' este mismo jueves, 11 de enero, con Paula Vázquez a los mandos y trece famosos dispuestos a demostrar que son los mejores reposteros del país. YOTELE ha acudido este lunes a la rueda de prensa del formato, en la que han estado presentes sus protagonistas junto al jurado: Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular.

Ana María Bordás, directora de originales de RTVE, ha reconocido que desde TVE le han dado "muchas vueltas" al regreso del formato, el cual considera "adecuado" para la televisión pública: "Es un tono distendido, fomentamos el compañerismo". En cuanto a la elección de Paula Vázquez como conductora, tal y como ocurrió en la edición de Prime Video, ha subrayado que "no podíamos hacerlo sin ella".

Vázquez, por su parte, ha definido 'Bake Off' como "un caramelo para cualquier presentador". "El casting ha sido hilarante", avanza la gallega: "Creo que la gente en casa se dará cuenta de las personas que hay detrás de las celebrities". Aunque apunta que es un programa "muy dulce", también indica que el jurado es "muy exigente".

Uno de los miembros del jurado es Paco Roncero, que se ha declarado"fan" del formato: "Me parece un programa maravilloso, tiene todos los ingredientes de una receta". "El hecho de quitarme el gorro y el traje me ha permitido vivir el programa de otra manera", apunta por su parte Eva Arguiñano: "Por primera vez en mi vida me siento muy tranquila y disfrutando de la experiencia".

Rocío Carrasco: "El jurado es empático y cariñoso"

Uno de los fichajes bomba de 'Bake Off' es Rocío Carrasco, que también ha estado presente en la rueda de prensa. La hija de Rocío Jurado ha contado cómo sufrió la aparatosa caída que puede verse en las promos del programa: "Pisé la rejilla del horno e hice surf en la carpa". A pesar de este contratiempo, reconoce que está "disfrutando como una enana" de la experiencia: "El jurado es empático, pero sobre todo, cariñoso. Y eso te hace venirte arriba".

Yolanda Ramos, que regresa como concursante tras su paso por la edición de Prime Video, da las gracias a TVE y Boxfish por confiar en ella para ser "repetidora". "Desde el principio ha habido buen rollo, aunque es un programa muy duro. La repostería es muy dura", ha admitido la actriz.

Otro de los nombres destacados es el de Terelu Campos, que vuelve a ponerse el delantal tras su paso por 'Masterchef Celebrity' en 2021. "Creo que en el momento más difícil de mi vida se cruzó este proyecto para hacer mi vida más fácil", comenta la comunicadora, que hace apenas unos meses sufrió la pérdida de su madre, María Teresa Campos.

"Esto ha llegado a mí como un regalo profesional que me ha ayudado a tener mi mente ocupada y me ha dado felicidad", ha añadido Terelu en la presentación, donde ha agradecido el tono y las formas del jurado: "Ser serio es compatible con no humillar y no agredir". Alba Carrillo, por su parte, salta a la televisión pública con recado para Telecinco: "La gente me da la enhorabuena por estar en TVE, está liderando. Estar aquí es un absoluto regalo".