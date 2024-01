Sofía Vergara es, sin duda, una de las grandes estrellas de Hollywood. Su papel en la famosa serie 'Modern Family' la elevó al estrellato, pero anteriormente ya había trabajado no solo como actriz, sino como presentadora e incluso de modelo. La colombiana ha sido una de las últimas invitadas en pisar el plató de 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos.

Vergara mostró durante toda la entrevista su gran carisma y no paró de bromear, demostrando su gran sentido del humor. De hecho, y en tono jocoso, pidió a Motos que fuera bueno con ella: "No sé qué tengo. Tengo 'jet lag', menopausia, algo que no es covid, como una 'gripita'... Me ha pasado de todo, así que pórtate bien conmigo".

La actriz es la protagonista de 'Griselda', una serie que se estrena en Netflix a finales de enero, y acudió al plató de 'El Hormiguero' para presentarla. Encarna el papel de Griselda Blanco, conocida por sus alias de 'La viuda negra' o 'La madrina de la cocaína', quien fue una narcotraficante y criminal colombiana, fundadora del cártel de Medellín.

Motos a Sofía Vergara: "No te voy a decir lo guapa que estás a los 51 años"

Sofía Vergara compartió con Pablo Motos, el público y la audiencia de 'El Hormiguero' los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida, asegurando que se siente muy orgullosa de ella misma. Por su parte, el presentador no paró de lanzarle halagos: "No te voy a decir lo guapa que estás a los 51 años".

Justo después el conductor del programa le preguntó a la intérprete qué pensaba que tenía "para gustarle a todo el mundo". Vergara respondió de manera natural e ingeniosa: "No entiendes qué es lo que tengo. Suena un poquito loco este comentario, un poquito de envidia... No sé si es una pregunta de verdad o un comentario. Dímelo tú”.

La actriz colombiana no revela su sueldo

En un momento de la entrevista Pablo Motos pregunta a Sofía Vergara el sueldo que ha ganado como actriz protagonista de 'Griselda'. En concreto, le preguntó si ganaba más o menos que en 'Modern Family': "¿Te han pagado más que en 'Modern Family'? Porque en esa serie te pagaban una pasta, eras de las que más cobraba". Sin embargo, la de Barranquilla no ha querido responder a esta cuestión: "No te voy a contestar a eso", zanjaba.