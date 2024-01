La isla de las tentaciones ha vuelto con su séptima edición y el estreno ha dado mucho de qué hablar. Las presentaciones de los solteros, solteras y parejas participantes, así como los primeros momentos de convivencia en las respectivas villas han generado varias situaciones polémicas. Uno de los momentos más comentados lo ha protagonizado una de las concursantes, quien ha perdido completamente los papeles y ha acabado reventado parte del mobiliario.

La concursante en cuestión es Andrea, la pareja de Álvaro. Varios de los comportamientos de la joven de tan solo 18 años han sido carne de memes y, sin duda, lo más comentado en redes sociales durante el estreno de La isla de las tentaciones 7. La pareja ya se convirtió en protagonista cuando se adelantaron los vídeos de presentación, en los que ella aseguraba que su novio había quedado con la panadera del pueblo en el que viven.

"Lo conocí en la casa de su primo. Apareció con su pareja, pero yo creía que era su madre. Me quedé pilladísima, porque es muy guapetón. De repente vi que se dio un beso con ella y me dije: '¿Qué pasa aquí?' Volvimos a hablar, estuvimos juntos y al mes siguiente me entero que estaba hablando con la panadera de mi barrio. ¡Pero si todo mi barrio se ha hincado a la panadera!", explicaba Andrea. Por su parte, Álvaro se defendió argumentando que solo habían quedado para jugar a la Play, y más concretamente al Call of Duty.

Las miradas y gestos desafiantes de Andrea a las solteras

En cuanto al estreno, uno de los momentos más comentados fue cuando las solteras pasearon como si de lapiceros de una caja Alpino se tratara, cada una de un color, por delante de las novias. Las tentadoras trataban, como es habitual en este programa, de provocar a las novias de los chicos con los que compartirán villa las próximas semanas. Pese a las provocaciones de éstas, en ese instante las miradas y los gestos de Andrea acapararon la atención de todos los espectadores, y es que no es para menos.

Andrea pierde los papeles en la entrega de collares

Otra de las situaciones que más han comentado los espectadores del reality en redes sociales ha sido el comportamiento de Andrea durante la entrega de collares de los solteros y solteras a las parejas. Mónica, la tentadora elegida como la más guapa por los novios, entregó su collar a Álvaro, y la joven de Málaga no pudo contener sus emociones. En ese momento se levantó y se fue.

Por si esto no fuera suficiente, las cámaras siguieron a Andrea para seguir captando su reacción, y entre sollozos acabó pegando una patada a una palmera mientras emitía un gruñido de rabia. A continuación, y gritando frente a la cámara, espetó toda la rabia que llevaba dentro: "¡Que lo estoy viendo desde primera hora! Es que veía que en vez de mirarme a mí la miraba a ella. Que no, tío. Yo me voy a mi casa".