La isla de las tentaciones ha vuelto con su séptima edición y el estreno ha dado mucho de qué hablar. Las presentaciones de los solteros, solteras y parejas participantes, así como los primeros momentos de convivencia en las respectivas villas han generado varias situaciones polémicas. De hecho, dos de las parejas ya han abandonado República Dominicana.

Por qué han abandonado La isla de las tentaciones

Los primeros en abandonar el reality fueron Rober y Alba, y es que el madrileño se sintió sobrepasado por la experiencia y no lograba adaptarse a la mecánica del programa: "No estoy preparado para estas cosas, no logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza. La situación me supera", lamentaba.

La siguientes en abandonar La isla de las tentaciones 7 fueron Andrea y Álvaro. Ella ha sido la clara protagonista de los dos primeros capítulos de la séptima temporada del reality, y es que su comportamiento fue lo más comentado en redes sociales. La joven de 18 años decidió irse del programa después de un ataque de celos: "¡Me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga (...) No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo. La isla de las tentaciones me ha superado. Hasta aquí he llegado".

La multa económica por abandonar un reality

Sin embargo, abandonar el programa acarrea ciertas consecuencias. En este sentido, las parejas que han decidido poner punto y final a la experiencia antes de que acabara el reality deberán hacer frente a una multa económica. Así, Naomi Asensi, participante de la anterior edición de La isla de las tentaciones y ganadora de GH VIP 8, ha explicado estas consecuencias.

"¿Si abandonas la isla te penalizan?" le preguntaba una de sus seguidoras. Naomi ha respondido de la siguiente forma a la cuestión: "Sí, todos los realities tienen una penalización. Siempre hay alguna consecuencia, claro. No puedes ir a un programa, y más en República Dominicana, y luego pirarte cuando te dé la gana", explica la valenciana.