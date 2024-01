Operación Triunfo 2023 encara la recta final del concurso. A escasas semanas de conocer quién será el ganador o la ganadora de la última edición del exitoso programa televisivo, que este año se emite por primera vez en Amazon Prime, la exigencia de las actuaciones sigue in crescendo.

En este sentido, los profesores de la academia repartieron el pasado martes las canciones que los concursantes interpretarán este próximo lunes en la octava gala del programa, que no dejará indiferente a nadie.

Así pues, una de las actuaciones más esperadas será la de Ruslana. La joven concursante, una de las que empieza a 'opositar' a ganar OT 2023, interpretará 'Miamor', de Aitana y Rels B. Lo más destacado de ello es que, tal y como se ha podido ver en las clases que la joven artista ha realizado durante la semana, Ruslana repetirá el polémico baile que Aitana realizó en su gira "Alpha Tour" a finales del año pasado.

El show de Aitana no pasó desapercibido para algunos, que criticaron duramente a la artista barcelonesa por presentar una parte del espectáculo no apto para menores. Se trata de uno de los bailes que la cantante mantiene con el conjunto de sus bailarines. Un baile más sugerente de lo que nos tiene acostumbrados y que muchos usuarios no dudaron en catalogarlo con un claro carácter sexual.

Ahora, será Ruslana la que repita esta polémica actuación sobre el plató de Operación Triunfo.