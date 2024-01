'Operación Triunfo' se ha convertido en los últimos días en el objetivo de las críticas de artistas consagrados. Hace dos semanas, Iván Ferreiro arremetía duramente contra el talent show y contra sus responsables, mientras que anoche era C. Tangana quien mostraba su rechazo hacia el programa en el que participó hace seis años como invitado.

En el estreno de la nueva temporada de 'Lo de Évole', el artista comentó la polémica que protagonizó en 2018 el formato de Gestmusic y aprovechó para subrayar que no está de acuerdo con la esencia del programa. "Una persona que va a un programa que se llama 'Operación Triunfo', que no se llama 'Operación Cante' ni 'Operación Música'... Creo que va sobre el éxito, y no sobre la música o el arte", afirmó.

Antes de que se emitiera la entrevista, la cadena ya había adelantado algunas de las declaraciones de C. Tangana sobre el espacio musical, dando pie a que Tinet Rubira reaccionara a las mismas desde su cuenta personal de X.

Aunque sin mencionar directamente al madrileño, el productor ejecutivo de 'Operación Triunfo' salió en defensa del formato que actualmente emite Prime Video en la noche de los lunes.

Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de @OT_Oficial pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga. #OTDirecto21E — Tinet Rubira (@tinetr) 21 de enero de 2024

"Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de 'Operación Triunfo', pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros", escribió Rubira en la mencionada red social antes de finalizar: "Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga".