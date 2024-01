Una usuaria de TikTok, Bella Vida Spain, es una joven estadounidense establecida en España que se ha popularizado en redes sociales por publicar vídeos relacionados con la cultura española. De hecho, reconoce estar enamorada de nuestro país, de nuestras tradiciones y costumbres. No obstante, ha publicado un vídeo denunciando una desagradable situación que le ha tocado vivir en televisión.

La norteamericana ha sido invitada a a participar en programa 'Hoy en día' de Canal Sur, conducido por Toñi Moreno, precisamente por la popularidad que ha ganado en redes sociales mostrando su amor por España. Después de esto, ha subido un vídeo a TikTok denunciando el comportamiento de la periodista: "Normalmente cuento maravillas de España, pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar", comenzaba explicando.

Toñi Moreno pregunta a la joven si se ha "metido muchos platos de lentejas con chorizo"

Durante su intervención, la presentadora del formato ha realizado varios comentarios completamente fuera de lugar sobre el físico de la invitada: "¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. Es que estás mucho más delgada, eh". En ese momento, el otro presentador interviene con otro comentario desafortunado: "Es que sabe colocarse bien la cámara, ¿no?".

Por si no fuera suficiente, Toñi Moreno ha continuado haciendo alusión a la supuesta dieta que considera que mantiene la joven: "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos de lentejas con chorizo?".

La joven pide que no se opine sobre el físico de los demás

La joven ha explicado que en ese momento no supo cómo reaccionar y denuncia el comportamiento de la presentadora: "Tristemente es una reacción muy común con estos comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. Estoy muy decepcionada, ya que Toni es alguien a la que admiraba muchísimo y hoy en día que una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo".

Por último, ha pedido al resto de usuarios que no opinen sobre el físico de los demás: "No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de la alimentación y depresión y estos comentarios, que parece que no hacen daño, hacen mucho daño".