El Benidorm Fest 2024 llegó a su fin este sábado con la victoria de Nebulossa, que además de alzarse con el micrófono de bronce, llevará 'Zorra' al Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia). Una vez elegida la canción ganadora de la tercera edición del certamen, Beatriz Luengo ha reflexionado sobre su papel como portavoz del jurado profesional.

"Ayer fue un día intenso y difícil. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega", comenzó escribiendo la artista en su cuenta de Instagram.

Sobre su labor al frente del jurado, que llegó a ser abucheado en algunos momentos del evento, Luengo hace una confesión: "Lloré subiendo las escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa. Yo soy una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera".

La cantante y bailarina también subraya su compromiso con todos los participantes del Benidorm Fest: "Una vez arriba bailé y canté cada canción para que mis compañeros (los candidatos) se sintieran no juzgados por nosotros, sino apoyados". "Sufrí, no lo niego ni me escondo", reconoce Luengo, que no obstante, prefiere quedarse con lo positivo: "También me aplaudieron y me dijeron cosas preciosas, ese mismo público increíble. Somos intensas, y eso es ser intensa".

"Me quedo con todo como una experiencia increíble. Gracias a todos los que confiaron en mí porque sabían que lo daría todo con empatía, pasión y entrega", añade en la mencionada red social antes de finalizar: "Todos fueron un orgullo, sufrí por el dolor que causaría en los que no pasaban. Felicidades a todos por demostrar el gran talento que tenemos en este país".