Las cosas en 'La isla de las tentaciones 7' ya se están yendo de madre. Ya se han emitido seis programas y el ambiente está más caldeado que nunca. De hecho, Alex y Marieta ya han mantenido relaciones sexuales con su soltera y soltero favoritos, Gabriela y Sergio.

Marieta se adelantó a Alex, y es que fue la primera en caer en la tentación besándose con Sergio a los días de aterrizar en República Dominicana. No obstante, Alex le adelantó por el carril de la izquierda, ya que cuando vio eso en las imágenes en la hoguera mantuvo relaciones sexuales con Gabriela nada más pisar Villa Playa.

De hecho, el ilicitano no mostró ningún tipo de arrepentimiento al salir de la habitación. Es más, adoptando una actitud de lo más chulesca, se dirigió a una de las cámaras para mandarle un mensaje a Marieta: "Ale, ahora vas y lo cascas. Para Granada en tractor", haciendo alusión al trabajo se Sergio, que trabaja en el campo.

Marieta ocultó a sus padres que iba a 'La isla de las tentaciones' hasta última hora

Marieta ha subido el primer vídeo a su canal de Mtmad 'De pura raza' explicando cómo se desarrollaron los meses previos a su entrada en 'La isla de las tentaciones 7'. La joven cuenta que cuando fue a Madrid a hacer el casting solo se lo contó a sus hermanos, pero que mintió a sus padres "Les dije que me iba a Murcia a dar una vuelta con Alex y que ya volvería".

"Como cuando volví del casting consideré que todo había ido muy bien decidí comprarme la ropa porque soy ansiosa desde antes de nacer. Escondía la ropa en casa de mi hermano porque como era de verano mi madre me iba a preguntar porque eso pasó en febrero o marzo", explica la ilicitana.

Al final explica que se lo ocultó a sus padres hasta el mismo día que viajaba a República Dominicana: "Al final se lo acabé contando el mismo día que me fui. Tardé en contárselo porque sabía que me iban a decir que no me fuera. Yo hago las cosas así, aunque no está bien por mi parte, así soy", asegura.

La reacción de los padres de Marieta

Al parecer, la joven habría exagerado la posible reacción de sus padres, y cuenta que tanto su padre como su madre se tomaron bien la noticia: "Mi padre me dijo que si no iba a perder mi trabajo y te has organizado todo vete y vive la experiencia. Me pidió que saliéramos juntos e hiciéramos las cosas bien. Después me ayudó a contárselo a mi madre. Ella me dijo que estaba como una cabra".

Finalmente, Marieta confiesa que sus padres tan solo le pidieron que cumpliera dos cosas, la primera que no dijera palabrotas y la segunda que no mantuviera relaciones sexuales con nadie: "Los dos me pidieron que no hablara mal ni dijera palabrotas porque eso les repatea, y que no hiciera edredoning".