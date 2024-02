La isla de las tentaciones 7 se está poniendo ya patas arriba, y es que los concursantes están traspasando con sus solteras y solteras favoritos los límites más graves que establecieron previamente con sus parejas: besarse en la boca, dormir acompañados, mantener relaciones sexuales... algo que Marieta no ha sabido sobrellevar, y por eso ha acabado asaltando Villa Playa.

Marieta y Alex ya cayeron en la tentación hace varios programas, cuando apenas hacía unos días que habían pisado República Dominicada. Él con Gabriela. Ella con Sergio. Es más, ambos han traspasado la línea roja más importante que acordaron, ya que han mantenido relaciones sexuales en reiteradas ocasiones. Pero ha sido después de la última hoguera cuando ella ha perdido los nervios.

Marieta se cuela en la villa mientras Alex mantiene sexo con Gabriela

Tal y como ha compartido Telecinco en el último avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 7', después de contiuar viendo en las imágenes de la hoguera que Alex está manteniendo continuamente relaciones sexuales con Gabriela, la ilicitana ha traspasado su límite y ha acabado yendo a la villa de los chicos en busca de su novio para pedirle las explicaciones oportunas.

El resto de personas de Villa Playa, los chicos y las solteras, se quedan de piedra cuando ven a Marieta entrar completamente fuera de sí y gritando: "¿Dónde está mi puto novio?". Mientras Alex, justo en ese mismo momento, se encuentra manteniendo relaciones sexuales con Gabriela. Las solteras y los compañeros del ilicitano se levantan e intentan frenar a Marieta.

Borja inmoviliza a Marieta para que no suba a la habitación de Alex

Al parecer, según las imágenes que han compartido en el avance, Marieta no llegaría a ver la escena de su novio teniendo sexo con su soltera favorita, ya que tanto Borja como Valeria le paran los pies para que no suba a la habitación, llegando el valenciano incluso a coger e inmovilizar a Marieta para que no pueda subir.

Marieta, decepcionada con Sergio

A lo ocurrido en Villa Playa hay que sumarle la decepción que Marieta ha sufrido con Sergio, el soltero con el que ha engañado a Alex. En el avance del próximo programa se ve cómo Julen pregunta a Sergio delante del resto de concursantes en Villa Montaña si se ve con Marieta fuera, a lo que el de Granada responde de manera contundente que "ahora mismo no". Acto seguido Marieta se queda con la boca abierta y visiblemente decepcionada con esta respuesta tan tajante.