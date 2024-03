Elena Adsuara y David Vaquero fue una de las parejas que formó parte de la experiencia de 'La Isla de las Tentaciones' durante su sexta edición y, también, una de las que más atención recibió por la infidelidad de David con una de las tentadoras, María Aguilar, y el sufrimiento por el que pasó Elena, quien incluso se desmayó durante una de las hogueras. Dejaron el programa separados y David iniciando una nueva relación con la soltera. No contentos con una vez, David y María se han atrevido a volver a "La Isla" como pareja. Ha sido el experimentar "LIDLT" como novia, lo que ha hecho que María dedique unas palabras a Elena.

En 'Mi Momento' de Mtmad, espacio en el que algunos personajes de Telecinco suben videos respondiendo preguntas y contando su experiencia en relaciones y programas, María publicó este lunes un video en el que resolvía algunas dudas a sus seguidores sobre su paso en 'La Isla de las Tentaciones 7'. Dado lo especial de su participación en el programa, al ser la única chica que primero ha sido tentadora y luego ha acudido como pareja con quien conoció en la experiencia, ha hablado sobre las diferencias de ir a 'La Isla' de soltera e ir de novia.

Confiesa llevar está edición "regular". "Estoy un poquito nerviosa por todo lo que estoy viviendo porque al final, aunque yo ya venga de largo y ya sepa lo que es una emisión de 'La Isla', no es lo mismo ir de novia que de tentadora. Al final hay mucha más exposición pública", dice María. Además, aprovechó para agradecer el apoyo recibido: "Cuando vienes de que la gente no te quiera, que la gente te critique muchísimo, cuando recibes amor lo agradeces el doble" Y es que, como bien cuenta, durante su paso como tentadora fue una de las participantes que más hate recibió por parte de los espectadores.

"Lo tenía que decur porque si no reviento"

María tomo posiciones en favor de las tentadoras, aún formando parte de las parejas en esta edición. "Una cosa que me da mucha rabia es que siempre se critica mucho a las tentadoras. Las tentadoras van solteras, nosotras a las novias las vemos solamente el primer día y no volvemos a ver a esas chicas. [...] Tú estas en una villa con diez chicas y cinco chicos que aparentemente tienen novia, pero para tí están solteros porque no ves nada. Estás totalmente aislada." La participante continúo explicando, "Las solteras no tienen culpa de nada de lo que pasa en 'LIDLT' porque van solteras, a conocer el amor, a dejarse llevar y eso es la esencia de 'LIDLT'. Sin tentadoras y tentadores, no hay isla. De verdad, cuando tiráis todo el hate que tiráis a las chicas, no. El problema lo tienen ellas o ellos (parejas) que se dejan llevar y que caen en la tentación debiéndole algo a la persona que esta en la otra villa [...] Lo tenía que decir porque si no reviento".

Entonces comentó su experiencia como tentadora que reconoció ser muy polémica, a pesar de haberla disfrutado mucho: "La experiencia para mi de soltera fue muy bonita. De novia, pues no tanto". Decantándose, de este modo, por su paso como tentadora. "Por mucho que hayas ido a 'La Isla' como tentadora, cuando vas de novia no tiene nada que ver [...] Te vienen muchos miedos. Te viene todo de golpe y a mí, que yo ya traía un recorrido detrás, una relación que empezó donde empezó, en 'LIDLT', pues siempre está ese miedo de decir, por favor que no me pase a mí. Si me tuviera que quedar con una experiencia, soltera o de novia, evidentemente me quedo con mi paso por 'La Isla 6', [...] mi experiencia como soltera".

"Te pido perdón y espero que seas muy feliz"

Tras su participación como novia, María ha podido experimentar lo que pasó Elena en la temporada pasada: "Es duro y hasta que no lo vives por muchísimo que te puedan contar, no es nada comparado". Con esto, la actual participante ha dedicado unas palabras a la expareja de David: "Si estás viendo esto Elena, si te lo mandan o si algo, perdón porque sé que hubo cosas que estuvieron fuera de lugar. Sé que me equivoque en muchísimas cosas contigo, pero al final yo no era consciente de cómo lo estabas pasando tú, cómo estabas en la otra villa, fui consciente cuando salí de allí y me arrepentí muchísimo cuando ví que sufriste tanto. Al ir a la isla de nuevo, más aún me he dado cuenta de que había cosas que no te merecías".

María añadió no arrepentirse de la experiencia vivida con David, pero terminó diciendo: "Te pido perdón y espero que seas muy feliz y que encuentres a alguien que te dé lo que mereces". Elena no hasta el momento, no ha respondido nada al respecto.