'La Isla de las Tentaciones 7' está llegando a su fin, poniendo los sentimientos de los participantes a flor de piel. La semana pasó ya se vio cómo Marieta, una de las novias, se colaba en Villa Playa en un ataque de nervios por la necesidad de hablar con su novio. Es el momento perfecto para celebrar la hoguera de solteros, uno de los momentos más esperados del programa. Durante esta, las parejas tendrán la oportunidad de verse a cara a cara con los tentadores favoritos de su novio o novia. Además, podrán hacerles a los solteros tres preguntas de respuesta cerrada, sí o no. Es uno de los instantes de más provocaciones, en el que las preguntas de Borja quizás dejaron mucho que desear, por lo menos para la presentadora, Sandra Barneda.

"¿Sabes lo que tú eres? Un guarro"

Borja es el novio de Ana, la pareja valenciana de la edición, y ayer por la noche se emitió cómo le hizo frente a Napoli, el tentador favorito de su novia. Napoli, por su parte, ya participó en la temporada pasada también como tentador, logrando ser el favorito de Naomi. De nuevo, entró a la hoguera de solteros con pizza en mano y diciendo "Soy Napoli, soy famoso por la pizza pepperoni, este año he traído triple pepperoni. Pero no es para ti, esta es para mí". "Pues lo único que te vas a comer aquí" contestaba Borja, dando inicio a la retahíla de encontronazos entre ambos. Lo que nadie esperaba es que Sandra se sumase a estos.

"¿Sabes lo que tú eres? Un guarro ¿Sabes por qué? Por un calentón vas a perder una mujer. La has perdido ya" le echaba en cara el italiano a Borja. Este, entre idas y venidas, le decía: "Deja hablar porque no tienes respeto, ¿vale? A ver si te tengo que dar lecciones de respeto". Ante la pregunta de Sandra "¿Entiendes que Napoli sea el soltero favorito de Ana?" el valenciano contestaba que no lo entendía, asegurando que su novia había escogido "al más friki de todos". "Tu eres inmaduro. Yo conozco a Ana y se merece lo mejor" respondía Napoli. Pero el momento culminante del 'careo' aún no había llegado.

Las recriminaciones de Sandra

La presentadora dio inicio a la ronda de preguntas y la primera de Borja fue: "¿Me vas a pedir trabajo a mi también cuando salgamos de aquí?". Sandra Barneda tras resoplar, atónita le reprochaba al novio "¿De verdad, Borja, esa es tu primera pregunta? ¿No te interesa obtener información de Ana?". El valenciano contestaba que "no porque me va a mentir en todo", refiriéndose a Napoli.

Con una de sus preguntas desperdiciada, Napoli corroboró su sinceridad al responder que sí. Pues no sería la primera vez que esto ocurre ya que, al terminar 'LIDLT 6', Napoli le pidió trabajo a la pareja de Naomi, su 'tentada' durante esa edición. Tras la contestación del italiano, Sandra insistió diciendo: "¿Crees que a Ana le va a gustar esta pregunta?". Borja, por su parte, corroboraba su punto: "Si no me lo creo no le voy a hacer preguntas en serio para que se ría de mí". "Pero tu si que te puedes reír de él llamándole friki", añadía la presentadora.

Por si el primer toque de atanción de Sandra Barneda no había sido suficiente, Borja formuló "¿Me echa de menos Ana?", a lo que el tentador también contestó afirmativo, añadiendo "Soy hombre, no soy friki, hombre". El novio contestaba que agradecía la sinceridad de Napoli, a pesar de no esperársela, pero que aún así imaginaba que su novia le echaría de menos. A lo que Sandra volvió diciendo: "Si la repuesta te la imaginabas de esta pregunta y la primera pregunta la has malgastado, ¿puedes utilizar tu tercera pregunta para algo que no te imagines?"

La última pregunta de Borja

Por fin, Borja aprovechó su última y tercera pregunta, alegando que ser "la única que me pregunto", formulando "¿Se lo he hecho pasar muy mal a Ana?". "Sí, pero muy mal, por eso no te la mereces. Te lo digo de corazón. Nada, cero", así respondía Napoli. Borja terminaba diciendo: "Me duele porque no quiero que lo pase mal, pero yo creo que he hecho lo que le dije que iba a hacer. Y no sé si se ha dejado llevar por las imágenes, ya se lo explicaré" y dirigiéndose al italiano "Gracias por haber sido sincero. Sé que tengo una señora como novia y sé que se ha portado bien".

Al finalizar, Napoli se acercó a los novios provocando reacciones de todos ellos que no dudaron en tacharle de "personaje". El italiano se despedía con un "No le has dado a una reina el trono que se merece. En Valencia nos vemos".