Se cumplen cinco semanas desde que se dio arranqué a 'Supervivientes 2024' y varios de los participantes ya han sido expulsados definitivamente por la audiencia, son Lorena Morlote y Rocío Madrid. Otros han tenido que abandonar por recomendación médica dado sus problemas de salud. Con estas bajas, se abre espacio para que nuevos fichajes se sumen a la plantilla de concursantes, aún con el reality empezado. Por ejemplo, Marieta ha entrado hace unos días para sustituir a Zayra Gutiérrez. Y con la reciente marcha de Carmen Borrego parece que se abre otro espacio para Nagore Robles, con una negociación de contrato que ocurrió en pleno directo.

Sucedió durante la emisión este domingo de Conexión Honduras, presentado por Sandra Barneda. Tras hablar con los supervivientes de Playa El Limbo y volver al debate con los colaboradores en plató, Makoke intervenía para comentar que Nagore Robles había dicho durante la conexión que ella se querría ir como candidata para sustituir a Carmen Borrego quien dejaba de ser oficialmente participante del programa durante esa misma emisión.

La presentadora y expareja de Nagore le preguntaba: "¿Te propones como candidata para sustituir a Carmen Borrego?". "Pues mira, ¿te respondo? Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy", aseguraba la colaboradora con el desparpajo que le caracteriza. Esta respuesta provocó una gran ovación del público, defensores y colaboradores presentes. "Y hago lo máximo como Carmen, no me bajo de la barca, hago lo que me da la gana, trinco y encima me vengo como una reina", remataba Nagore.

Lo que quizás no se esperaba la vizcaína al poner una condición tan alta, era la reacción del programa. Pues, Sandra Barneda, tocándose el pinganillo y pidiendo silencio, rápidamente contestó a su propuesta: "Mírame a los ojos, me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a Supervivientes". Con cara de incredulidad Nagore miraba a la presentadora.

"Es importante porque le acaban de ofrecer, dirección se ha comprometido y producción ejecutiva de este programa a pagarte lo que le pagan a Carmen Borrego, era tu condición, si te conviertes en concursante de Supervivientes", confirmaba Sandra. A lo que Nagore solicitaba, antes que nada, ver el contrato: "Las mismas condiciones que ella, a ver cuales son. Oye, si es lo mismo, claro que iré"

La negociación no paraba ahí, Sandra continuó reafirmando a Nagore. "Exactamente el mismo. Te firmo el contrato yo que tengo la legitimidad", le decía cogiendo rápidamente un bolígrafo y papel para escribir un contrato improvisado con las mismas condiciones e invitándola a firmar. "El contrato me están diciendo que es el mismo para todos los concursantes y te ofrecemos el mismo caché que Carmen Borrego, ¿firmas? Esto va completamente en serio".

Para ese momento ya se escuchaban voces de "Nagore finalista" y vítores del público animando a la colaboradora, que es una de las personalidades favoritas de la televisión española. "Si firmas el contrato, antes de que termine el programa te damos los billetes de avión", continuaba Sandra con boli en mano. "Tengo que llamar para ver si hay un compromiso laboral que tengo y eso es cierto como una casa, si ese compromiso a mi me espera, me subo al avión", terminaba por decir Nagore.

"Confirmas o no hablas, venga hombre", acababa zanjando Sandra Barneda. Finalmente, Nagore no dio una respuesta en el programa del domingo, como se dijo que haría. Ahora, este miércoles durante la emisión de 'Tierra de Nadie", presentado por Carlos Sobera, parece que se dará respuesta a la posible nueva participante. Mientras tanto, los comentarios de Nagore se han llenado de ánimos para que se lance a participar.